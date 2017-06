„Gnabry ist ein Nullsummenspiel“

Bremen - Tag der offenen Tür bei Klaus Filbry: Der Vorsitzende der Werder-Geschäftsführung hat die Medien zum Gespräch geladen. Schön einer nach dem anderen. In seinem Büro tut der Club-Chef seine kritische Meinung über den Transfer von Serge Gnabry kund. Er erklärt, warum Werder in der aktuellen Transferphase trotz gestiegener TV-Einnahmen „keine großen Sprünge“ machen kann und wie es ihm auf dem „Chinese-German-Football-Summit“ gefallen hat.

Vertreter von Verbänden, Ligen und Vereinen aus beiden Ländern hatten sich am Donnerstag in Frankfurt zu ausführlichen Zukunftsgesprächen getroffen. Filbry war dabei. Aber erstmal Gnabry! Und der bekommt ein bisschen sein Fett weg.

Als Sie im vorigen Sommer den Vertrag mit Serge Gnabry unterzeichnet und damit auch die Ausstiegsklausel abgenickt hatten, muss Ihnen doch klar gewesen sein, dass der Spieler nicht lange bei Werder bleibt, oder?

Klaus Filbry: Ich hatte schon die Hoffnung – und die Gespräche waren zwischenzeitlich auch so –, dass er sich vorstellen konnte, bei uns zu bleiben. Dann kam er aber in der Phase nach seiner Verletzung nicht mehr so zum Zug. Das hat ihn vielleicht zum Nachdenken gebracht.

Ist das ein Vorwurf an Trainer Alexander Nouri, der Gnabry fünfmal auf die Bank gesetzt hatte?

Filbry: Nein, wieso?

Es klang so.

Filbry: Die Entscheidungen, die der Trainer getroffen hat, waren sportlich absolut nachvollziehbar. Wir waren ja erfolgreich und haben gewonnen.

Gnabry hat das, Síe haben es selbst angedeutet, jedoch nicht gefallen.

Filbry: Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich wiederhole noch einmal, ich sehe trotzdem keinen Fehler des Trainers. Ich hätte mir dagegen von Serge etwas mehr Ausdauer erhofft, sich durchzusetzen. Er hat sich aus meiner Sicht vielleicht für den leichteren Weg entschieden. Ich finde das schade. Aber ich wünsche ihm auch alles Gute auf seinem Weg.

Wie sehr hilft sein Verkauf, die Ziele auf dem Transfermarkt zu verwirklichen? Angeblich kassiert Werder acht Millionen Euro Ablöse.

Filbry: Für uns stellt sich das Ganze so dar: Wir haben Serge Gnabry vor einem Jahr für eine gewisse Summe bekommen, jetzt verkaufen wir ihn wieder für eine gewisse Summe – und mit dem Gehalt, das er in der Zwischenzeit bekommen hat, ist es fast ein Nullsummenspiel für uns. Das Geld, das wir jetzt bekommen, eröffnet also keinen neuen Handlungsspielraum. Wir hatten aber einen hochtalentierten Spieler eine Saison lang bei uns.

Der neue TV-Vertrag spült – grob geschätzt – zwölf Millionen Euro mehr in die Kasse. Das schafft aber Handlungsspielraum.

Filbry: Wir können unsere Vorhaben gut umsetzen. Aber wir können keine großen Sprünge machen.

Großes Geld, kleine Sprünge – wieso ist das so?

Filbry: Wir haben einen Teil der Mehreinnahmen schon im Wissen, dass sie kommen werden, in der Vorsaison vorausschauend investiert. Wir haben Max Kruse geholt, wir haben im Winter Thomas Delaney verpflichtet. Außerdem hatten wir bislang – das Nullsummenspiel mit Gnabry habe ich bereits erklärt – kaum Transfereinnahmen. Deshalb sollte man die Dinge etwas nüchterner betrachten.

Müssen Sie etwa verkaufen, um kaufen zu können?

Filbry: Nein.

Wie traurig waren Sie, dass Werder am letzten Spieltag nicht mehr den Sprung in die Europa League geschafft hat?

Filbry: Sehr traurig. Mit der Saison war ich insgesamt sehr zufrieden, aber die Niederlage gegen Dortmund hat wehgetan. In der 78. Spielminute waren wir auf Platz neun der Fernsehwertung und auf Platz sechs der Tabelle. Und dann haben wir noch verloren und waren dann Tabellenachter und auf Platz zwölf der Fernsehwertung.

Die Folge?

Filbry: Insgesamt sind uns da 20 bis 22 Millionen Euro entgangen, wenn man die Einnahmen aus der Europa-League-Gruppenphase, das TV-Geld und die Platzierung in der Fernseh-Zehnjahreswertung zusammenrechnet. Allein für die aktuelle Saison hätte uns die Europa League einen Handlungsspielraum von zehn bis zwölf Millionen Euro gegeben. Das hätten wir dann auch investieren können.

Wie groß sehen Sie die Chance, in der kommenden Saison Verpasstes nachzuholen?

Filbry: Wichtig ist, dass wir stabil in die Saison kommen. Dazu gehört eine gute Vorbereitung, ein guter Stand im athletischen Bereich und eine eingespielte Mannschaft, die auf ein oder zwei Positionen verbessert wurde. Dann können wir den nächsten Schritt machen.

Kommen sollen laut Sportchef Frank Baumann ein Stürmer und ein Innenverteidiger. Davie Selke war bereits ausgeguckt, wechselt jetzt aber zu Hertha BSC, weil Werder die Ablöse nicht stemmen konnte. Wie schwierig ist es, in einem Markt, der sich mit immer mehr Geld immer stärker aufheizt, noch vernünftige Transfers zu machen?

Filbry: Manchmal muss man einfach schneller sein – was wir bei Ludwig Augustinsson (der Linksverteidiger wurde bereits im Winter für drei Millionen Euro vom FC Kopenhagen verpflichtet, d. Red.) waren. Und man muss auch nicht jeden Schritt mitgehen. Wir haben uns bei Davie Selke bewusst gegen eine Verpflichtung entschieden, weil wir einfach die Forderung von RB Leipzig für überzogen erachtet haben.

Die Bundesliga vermutet, dass sich in China viel Geld verdienen lässt. Sie bearbeiten dieses Thema ebenfalls seit Jahren und waren beim „Chinese-German-Football-Summit“ dabei. Was hat das Zusammentreffen gebracht?

Filbry: China hat einen sehr klaren Plan, wie das Land seinen Fußball in den nächsten 30 Jahren entwickeln will. Das Treffen war sehr hochkarätig besetzt, sowohl seitens des DFB, der DFL und der Vereine als auch seitens der Chinesen. Es gibt viele Möglichkeiten für den deutschen Fußball in China. Dabei geht es nicht nur um die Verbreitung von Marken, sondern auch um Wissenstransfer – ein Thema, das für uns interessant ist. Wie bildet man Trainer aus? Wie strukturiert man einen Club? Da kann Werder Bremen durchaus die eine oder andere Leistung verkaufen. Diese Gespräche führen wir seit geraumer Zeit, und da hoffe ich, dass wir in den nächsten sechs Monaten etwas vermelden können. Wir reden über eine auf drei Jahre angelegte Kooperation.

Mal ehrlich: Sie suchen in China doch nach dem großen Geld. Eventuell sogar nach einem Investor?

Filbry: Auch das kann eine Option sein. Aber kulturell muss es passen. Das stelle ich mir jedoch schwierig vor. Doch ausschließen möchte ich es nicht.

Und Sponsoren?

Filbry: Wenn, dann eher für die zweite oder dritte Kategorie. Es kann sich auch anders entwickeln. Erstmal muss man mit diesen Unternehmen aber eine Vertrauensbasis auf- und dann sukzessive die Zusammenarbeit ausbauen.

Würde ein chinesischer Spieler im Team bei der Suche helfen? In der U23 trainiert bereits einer, spielt aber nur in der U 21. Hätten Sie gerne einen Chinesen im Profi-Kader?

Filbry: Ja. Es muss natürlich sportlich passen, das ist das wichtigste Kriterium. Aber man sieht bei Spielern wie Shinji Kagawa (Japaner bei Borussia Dortmund, d. Red.), Chicharito (Mexikaner bei Bayer Leverkusen, d. Red.) oder an anderen Beispielen, dass das für die Vereine in den betreffenden Märkten extrem viel bringt.

Ist da schon jemand, also ein Chinese, in Sicht?

Filbry: Lassen wir uns überraschen.

Seit dieser Saison dürfen die Vereine in Deutschland Ihren Ärmelsponsor selbst vermarkten. Wann präsentieren Sie einen Sponsor?

Filbry: Wenn 36 Vereine zur gleichen Zeit versuchen, das gleiche Recht zu vermarkten, dann ist der Mark sehr voll. Insofern ist es ein Thema, das wir im Budget nicht eingeplant haben. Wir führen gute Gespräche und werden sicherlich auch dort zu gegebener Zeit etwas vermelden können. Ob das jetzt sofort passiert oder vielleicht erst in der nächsten Saison, weil wir dann vielleicht auch ein etwas größeres Paket verkaufen können, muss man abwarten.

Was muss ein Sponsor denn bieten, um auf Werders Ärmel zu kommen?

Filbry: Wir reden im Gesamtpaket von einer siebenstelligen Summe. Da ist dann aber nicht nur der Ärmel mit drin. Das beinhaltet auch noch andere Leistungen wie Werbung im Stadion.

Es gibt auch andere offene Stellen im Bereich Sponsoring. Hauptsponsor Wiesenhof geht zum Beispiel in seine letzte Saison.

Filbry: Wiesenhof wird unser erster Ansprechpartner sein. Wenn sich Wiesenhof entscheidet, weiterzumachen, dann sprechen wir. Und wenn sie sich entscheiden, nicht weiterzumachen, dann müssen wir uns mit unserem Partner Infront auf dem Markt umschauen.

War nicht schon abgesprochen, dass Wiesenhof 2018 als Trikotsponsor aussteigt und dann in den Rang eines Topsponsors wechselt?

Filbry: Es ist noch nichts entschieden. Insofern ist es ein Sache des Anstands und Respekts, dass man mit dem bestehenden Partner auch die ersten Gespräche führt.

Ein anderes oft diskutiertes Thema ist der Stadionname. Derzeit hält die EWE noch die Rechte, macht von ihnen aber keinen Gebrauch.

Bleibt das bestehen?

Filbry: Es bleibt immer unser Ziel, dass das Weserstadion Weserstadion heißt. Ob sich das immer realisieren lässt, weiß ich nicht. Bei der EWE hat es in den letzten Wochen und Monaten fundamentale Änderungen gegeben. Die haben dazu beigetragen, dass man sich mit dem Thema Werder Bremen etwas anders auseinandersetzt. Insofern kann ich heute nicht sagen, ob sie weitermachen werden oder nicht. Wir führen auch dort gute Gespräche. Wenn es uns gelingt, den Namen Weserstadion zu erhalten, freuen wir uns, aber wenn es nicht möglich ist, dann müssen wir uns auch mit den anderen Situationen auseinandersetzen.

Das heißt, der Stadionname könnte nun tatsächlich auf den Verhandlungstisch kommen?

Filbry: Ich bin zuversichtlich, dass wir es hinbekommen, dass das Weserstadion auch Weserstadion bleibt. Aber es gibt keine Garantie.

Quelle: WerderStube