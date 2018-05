Möhwald kann sich mit neuem Verein „voll identifizieren“

Bremen/Nürnberg - Bei diesem Transfer war Werder früh dran. Bereits im März war praktisch alles klar mit Kevin Möhwald vom 1. FC Nürnberg. Nur die offizielle Transfer-Bestätigung lässt noch auf sich warten.

Jetzt aber ist der Weg frei: Der Klassenerhalt der Bremer in der Bundesliga ist gesichert, genauso wie der Aufstieg der Franken. Der Wechsel soll nun nach dem letzten Saisonspiel erfolgen, also Anfang der kommenden Woche. Das berichtet die „Bild“.

Vorab hat Möhwald mit der Zeitung schon über seinen neuen Club gesprochen - ohne Werder explizit zu nennen. Der 24-Jährige verriet: „Ich kann mich mit dem Konzept meines neuen Vereins einfach voll identifizieren.“

Möhwald: „Muss härter um meinen Stammplatz kämpfen“

Möhwald kam in drei Jahren Nürnberg auf bisher 86 Spiele (zwölf Tore) in der Zweiten Liga, die Bundesliga ist nun Neuland für den Mittelfeldspieler. Aber der freut sich auf die Herausforderung: „Vielleicht muss ich durch einen Vereinswechsel jetzt auch mal aus meiner gewohnten Komfortzone, um wieder neue Reize setzen zu können.“

Bei seinem nächsten Arbeitgeber stellt sich Möhwald auf großen Konkurrenzkampf ein: „Beim neuen Verein muss ich vom ersten Tag an noch härter um meinen Stammplatz kämpfen.“ In Bremen könnte der 24-Jährige die Lücke schließen, die Zlatko Junuzovic nach seinem Abgang hinterlässt.

(han)

