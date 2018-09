Sargent-Treffer reicht nicht: Hübscher-Elf verliert in Hannover

Die Mannschaft von Trainer Sven Hübscher musste sich in Hannover geschlagen geben.

Hannover – Die U23 des SV Werder hat das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 mit 1:3 (0:1) verloren. Hannovers Mete Kaan Demir war mit drei Toren der Mann des Spiels, für die Bremer hatte Josh Sargent zum zwischenzeitlichen 1:2 getroffen.

Werder kam gut in die Partie und hatte das Spiel über weite Strecken im Griff, jedoch ohne selbst große Chancen zu haben. Hannover 96 fand offensiv zunächst kaum statt, das Tor zum 1:0 fiel quasi aus dem Nichts: Nach einem Kontor behielt Mete Kaan Demir die Nerven und schob zur Führung der Gastgeber ein (34.)

In Hälfte zwei ein kaum verändertes Bild: Die Werder-Elf von Trainer Sven Hübscher mit Willen aber nicht zwingend genug. Hannover konsequenter, wieder traf Demir nach einem Konter – 2:0 für die Niedersachsen nach 56. Minuten. Zehn Minuten später verkürzte Josh Sargent per Abstauber, in der 72. hatte der Stürmer sogar den Ausgleich auf dem Fuß, doch 96-Keeper Leo Weinkauf parierte hervorragend.

Demirs Elfmeter setzt den Schlusspunkt

Kurz vor Spielende war es dann wieder Demir, der mit seinem Dreierpack den Schlusspunkt setzte: Der 20-jährige verwandelte einen Elfmeter in der 85. Minute zum 3:1-Endstand, nach einem Foul von Jan-Niklas Beste an Hannovers Tom Baller.

Werder steht nach zwölf Spieltagen mit 21 Punkten auf Platz drei, hinter Spitzenreiter VfL Wolfsburg (25 Punkte) und dem VfB Lübeck (24). Die Lübecker haben allerdings ein Spiel weniger absolviert.

Werder: dos Santos Haesler - Jacobsen, Rieckmann, Wagner, Ronstadt - Groß, Straudi, Mbom (66. Dietz) - Beste, Osabutey, Sargent.

Schon gelesen?

Die Profis müssen beim VfB Stuttgart ran - zum Liveticker.

Quelle: DeichStube