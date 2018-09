Osabutey lässt Werder jubeln und Schaaf lobt Sargent

Bremen - Werders U23 hat die in der Regionalliga Nord eher seltene Fernseh-Bühne genutzt und mit einem 1:0 (0:0)-Sieg gegen den FC St. Pauli auf sich aufmerksam gemacht.

Jonah Osabutey erzielte in der 50. Minute den Siegtreffer, den Josh Sargent eingeleitet hatte. Das Team von Sven Hübscher war der verdiente Sieger und schob sich auf Platz drei der Tabelle. Die Partie auf Platz 11 wurde live bei Sport1 übertragen.

Beide Teams hatten so ihre Mühe, ins Spiel zu finden. Doch dann wurde Werder stärker. Das lag vor allem auch am spielfreudigen Manuel Mbom. Die Gastgeber erarbeiteten sich einige gute Gelegenheiten, doch Fridolin Wagner, Osabutey (21.), Jan-Niklas Beste (34.) und Sargent (34.) waren nicht konsequent genug im Abschluss. Das hätte sich fast gerächt, denn plötzlich übernahm der FC St. Pauli das Kommando. Doch Werder-Keeper Eduardo Dos Santos Haesler reagierte stark nach einem Koglin-Schuss (42.). Kurz darauf hätte er allerdings beinahe Robin Meißner mit einem Fehlpass das 1:0 geschenkt, doch der Hamburger vergab die Riesenchance.

Sargent bald bei den Profis?

Nach der Pause meldeten sich dann die Bremer eindrucksvoll zurück. Mbom schickte Sargent auf die Reise, der im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Elfmeter gab es aber nicht, weil Osabutey den Ball noch vor dem Pfiff des Unparteiischen Jost Steenken ins Tor schoss – 1:0 (50.). Die Gastgeber hatten die Partie nun gut im Griff. Sargent verpasste nur um Zentimeter das 2:0 (71.).

„Die Führung ist sehr verdient, an den Abschlüssen müssen wir vielleicht noch arbeiten“, meinte Thomas Schaaf. Der Technische Direktor des SV Werder wurde in der Schlussphase der Partie von Sport1 interviewt. Und er meinte zu Sargent, den viele Fans gerne schon bei den Profis sehen würden: „Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Wir wissen, was wir an ihm haben.“ Sargent und Co. brachten den knappen Vorsprung dann sicher über die Zeit.

Werder: Dos Santos Haesler – Ronstadt (86. Kaffenberger), Rieckmann, Bünning, Beste – Wagner, Groß – Mbom, Straudi, Osabutey (87. Dietz) – Sargent.

Quelle: DeichStube