Trainingslager-Ticker: Laufen, laufen, laufen

Johannesburg - Weiter geht's! Nach einer kurzen Winterpause, macht sich der SV Werder Bremen auf ins Winter-Trainingslager, um sich vom 3. bis zum 12. Januar gezielt auf die Rückrunde vorzubereiten. Auf der Anlage des Randburg AFC im südafrikanischen Johannesburg geht es an den Feinschliff. In unserem Werder-Trainingslager-Ticker informieren wir Euch fortlaufend über die Geschehnisse im Trainingscamp.

Freitag, 4. Januar

+++ Auslaufen +++

Die zweite Trainingseinheit des Tages neigt sich dem Ende zu. Jetzt steht noch Auslaufen in Form von leichten Steigerungsläufen auf dem Programm.

+++ Milos und Maxi on fire +++





Piza nicht.

+++ Lehrjahre sind keine Herrenjahre +++

die Profis absolvieren ihr erstes Trainingsspielchen, die Nachwuchsprofis Illia Gruev, Fridolin Wagner und David Philipp traben auf und ab und auf und ab und auf und ab...

Lehrjahre sind keine Herrenjahre☝️

Lehrjahre sind keine Herrenjahre☝️

+++ Ein bisschen Liebe für zwischendurch +++

+++ Zweite Einheit läuft seit 15.30 Uhr +++

Die zweite Trainings-Einheit hat begonnen. Weiterhin nicht mit dabei ist der erkältete Torwart Jiri Pavlenka. Wegen individueller Belastungssteuerung fehlten auch Niklas Moisander, Fin Bartels und Philipp Bargfrede.

+++ Erste Einheit beendet - Zusammenfassung +++

Das war's mit der ersten Einheit des Tages. Jiri Pavlenka hat wegen einer Erkältung weiterhin gefehlt, Fin Bartels hat ein dosiertes Training absolviert und früher als seine Mannschaftskollegen aufgehört. Ob Pavlenka bei der zweiten Einheit um 15.30 Uhr (MEZ) wieder auf dem Platz steht, ist noch unklar - wir halten Euch auf dem Laufenden. Ansonsten war es ein sehr taktisches Training. Ein Schwerpunkt: Angriffsspiel gegen tief stehende Gegner. Cheftrainer Florian Kohfeldt hat die Einheit immer wieder unterbrochen, Tipps gegeben und Laufwege aufgezeigt. Kurzum: Das erste Training des Tages war Detailarbeit.

Nächster Programmpunkt: Um 12.30 Uhr spricht Niklas Moisander in einer Medienrunde. Wir sind für Euch dabei, klar.

+++ Dosierte Einheit +++

Für Fin Bartels ist die Einheit vorzeitig beendet. Nach seinem Achillessehnenriss trainiert der Angreifer in Johannesburg nur dosiert.

+++ Aufbauspiel steht auf dem Programm +++

Aufbauspiel gegen einen tief stehenden Gegner steht auf dem Programm.

+++ Kgalabi Phale aus Pretoria am Start +++

Eeeeeyyyy: Werder's südafrikanischer Edelfan hat sich ebenfalls entschieden bei der 1. Einheit des Tages dabei zu sein

Lest dazu: Kgalabis Wiedersehen mit der alten Liebe

+++ Pavlenka fehlt +++

Torhüter Jiri Pavlenka ist wie auch gestern erkältungsbedingt nicht dabei. „Reine Vorsichtsmaßnahme“, sagt Werder-Sportchef Frank Baumann.

+++ Los geht's +++

Gymnastik steht zum Start auf der Agenda. Na denn man los, Männer!

Etwas Gymnastik zum Aufwärmen. Heute keine schlechte Idee. Der Himmel über Johannesburg ist grau, bei 17 Grad weht ein frischer Wind.

+++ Erstes Training +++

Um 9 Uhr (MEZ) legt Werder mit der ersten Einheit des Tages los.

+++ „Gute erste Einheit, Männer! +++

Für alle die jetzt erst einschalten: Hier fasst unsere #DeichSafari-Crew nochmal den ersten Trainingslager-Tag für euch zusammen.

Donnerstag, 3. Januar

+++ Das war Tag 1 in Johannesburg +++

Die DeichStuben-Reporter Daniel Cottäus und Janosch Lenhart sprechen über den Trainings-Auftakt, Neuzugang Romano Schmid und einen lautstarken Fan.

+++ Daniels DeichSafari +++

Tagebuch-Eintrag Nummer eins von DeichStuben-Reporter Daniel Cottäus: Ein Dachschaden und ein Tipp für untenrum

+++ 15.30 Uhr Erstes Werder-Training +++

Pavlenka-Update: Der Werder-Torwart hat wegen einer Erkältung die erste Trainings-Einheit verpasst. Sportchef Baumann gab aber Entwarnung. Pavlenka soll am Freitag wieder dabei sein.

Gegen 17 Uhr hat Kohfeldt die Trainings-Einheit beendet.

Werder trainiert nach dem Aufwärmen jetzt in zwei Gruppen. Für die eine steht ein Kreisspiel mit den Co-Trainern an, die andere übt unter Anleitung von Trainer Florian Kohfeldt den Spielaufbau bis zum Torabschluss.

Torwart Jiri Pavlenka fehlt bei der Einheit. Aufklärung folgt.

Das Interesse der Südafrikaner an Werder ist bisher sehr gering. Am Flughafen war genau ein Werder-Fan, auch am Sportplatz schaut kaum mal ein Schaulustiger zu. Aus Deutschland sind derweil etwa 30 Fans mitgereist, bei der ersten Einheit schauten 10 bis 15 Leute zu. Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald hat jeden einzelnen per Handschlag begrüßt.

Der Präsident hat sich unters Volk gemischt. Hubertus Hess-Grunewald sieht sich das erste #Werder-Training in Südafrika gemeinsam mit den Fans an.

Los geht‘s! Das erste Werder-Training in Südafrika läuft. Beim Aufwärmen sind auch die lange verletzten Fin Bartels und Stefanos Kapino dabei.

Erstes Training auf dem Rasen von Randburg. Hier will sich #Werder auf die Aufholjagd in Richtung europäisches Geschäft einschwören.

+++ Fotos, Fotos, Fotos! Hier wohnt und trainiert Werder +++

+++ Lernt Kgalabi Phale kennen: Werders größter Fan in Südafrika +++

+++ Erste Video-Eindrücke aus dem Trainingslager in Südafrika +++

+++ Werders Teamhotel „The Fairway“ +++

So residiert Werder in Südafrika: Luxus und Zweckmäßigkeit - das „Fairway" bietet alles

Beste Bedingungen beim Randburger AFC

+++ Erstes Training am Nachmittag +++

Die erste Einheit auf südafrikanischem Boden findet heute um 15.30 Uhr (MEZ) statt.

Beste Bedingungen beim Randburg AFC. Der Platz wird noch schnell gemäht, heute Nachmittag legt #Werder dann los.

+++ So lief die Anreise +++

Die Nacht im Flugzeug war unruhig. Werder-Chef Marco Bode berichtet von leichten Turbulenzen.

+++ 10.31 Uhr: Ankunft am Teamhotel +++

Der Werder-Tross ist am Teamhotel „The Fairway“ angekommen.

+++ 9.11 Uhr: Da ist die Mannschaft +++

Der Werder-Tross ist mit Sack und Pack in Johannesburg angekommen. Die Jungs sehen nicht ganz ausgeschlafen aus.

+++ 8.39 Uhr: Werder-Fans in Afrika +++

Die Stimmung ist bereits optimal. Südafrika ist bereit für Werder.

+++ 8.33 Uhr: Werder ist da!+++

Guten Morgen! Werder ist in Johannesburg gelandet - und wird bereits erwartet. Wir sind für Euch vor Ort.

#Werder wird bereits erwartet. Die Maschine aus Frankfurt ist soeben in Johannesburg gelandet.

Mittwoch, 2. Januar

+++ 17.45 Uhr: Kohfeldt im Gespräch mit Björn Knips +++

Unmittelbar vor dem Abflug nach Frankfurt stellt sich Werder-Trainer Florian Kohfeldt den Fragen unseres Reporters Björn Knips: Film ab!

+++ 17.15 Uhr: Werders Reisegruppe sammelt sich am Flughafen +++

Der Großteil des Bremer Aufgebots, inklusive Funktionsteam, trifft sich aktuell am Bremer Airport, von wo aus es über Frankfurt nach Johannesburg weitergehen soll. Wir haben ein paar Fotos für euch gemacht!

+++ 16.45 Uhr: Kohfeldt nominiert 29-Mann-Kader +++

Der SV Werder Bremen hat unmittelbar vor der Abreise am Mittwochabend das Aufgebot für das Trainingslager in Südafrika verkündet. Chef-Trainer Florian Kohfeldt nimmt gleich 29 Akteure mit nach Johannesburg. Unter anderem sind die zuletzt verletzt fehlenden Fin Bartels und Philipp Bargfrede wieder dabei.

+++ 14.45 Uhr: Ohne Käuper nach Südafrika +++

Wenn die Werder-Profis am Mittwochabend ins Trainingslager nach Südafrika reisen, wird Ole Käuper nicht mit im Flieger sitzen, der 21-Jährige steht kurz vor einer Ausleihe zu einem deutschen Zweitligisten. Perfekt ist der Wechsel allerdings noch nicht.

+++ 5.15 Uhr: Die DeichStube ist unterwegs +++

Los geht’s: Ein kleines Team der DeichStube ist bereits nach Südafrika aufgebrochen. Die Stimmung ist der Uhrzeit entsprechend ausbaufähig – aber das wird noch. Werders Flug ab Bremen über Frankfurt nach Johannesburg geht um 18.55 Uhr. Vor dem Abflug wird Werder-Cheftrainer Florian Kohfeldt noch mit uns sprechen. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

+++ Testspiele im Trainingslager +++

Die ersten Termine stehen natürlich schon fest: So tritt der Bundesligist am Sonntag, 6. Januar, zunächst gegen eine Auswahl des südafrikanischen Erstligisten Kaizer Chiefs an. Die Partie wird auf der Anlage des Randburg AFC ausgetragen, auf der Werder während des Aufenthalts in Johannesburg auch trainiert. Zum Abschluss des Trainingslagers gastieren die Bremer dann am Freitag, 11. Januar, beim Bidvest Wits FC, dem aktuellen Tabellenführer der ersten südafrikanischen Liga (PSL). Zu den Testspiel-Terminen des SV Werder im Trainingslager in Südafrika.

+++ Bartels und Bargfrede in Südafrika dabei +++

Die Meldung tat der Werder-Seele im Vorfeld des Trainingslagers gut: Der Langzeitverletzte Fin Bartels reist mit nach Johannesburg. Das gilt auch für Philipp Bargfrede. Werder-Profi Bargfrede ist zurück und freut sich auf seine Afrika-Premiere.

+++ Das ist neu: Werder-WG im Trainingslager +++

Frank Baumann ist schon da: Der Werder-Sportchef hat in Südafrika Urlaub gemacht und erwartet nun die Mannschaft, die am Donnerstagmittag zum Trainingslager in Johannesburg eintreffen wird. „Natürlich ist man mehr gespannt als sonst, wie es wird“, sagt Baumann gegenüber der DeichStube mit Blick auf Werders Südafrika-Premiere, versichert aber zugleich: „Wir werden uns dort wohlfühlen.“ Komplett neu ist die Art des Wohnens für Werder. Vier Spieler beziehen ein Haus, jeder von ihnen bekommt darin ein eigenes Zimmer mit Dusche und WC, aber es gibt auch einen großen Gemeinschaftsraum. Zum Text: Das ist neu - Werder-WG im Trainingslager!

+++ So bereitet sich Gastgeber Randburg AFC auf den Werder-Besuch vor +++

Werder in Südafrika, kann losgehen. Gastgeber der Bremer in Südafrika ist der Randburg AFC. Vom Besuch der Bremer versprechen sich die Offiziellen des RAFC einen großen Erfahrungsgewinn. Sie werden direkt miterleben, wie ein Bundesligist arbeitet und wollen dabei Anregungen für den eigenen Alltag sammeln. Da ist es auch kein Problem, im Vorfeld einige Sonderwünsche zu erfüllen. Einen großen Empfang für den Bundesligisten plant der RAFC allerdings nicht, „nur, wenn Werder es wünschen sollte“. Ansonsten stünde im Mittelpunkt, der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt so viel Ruhe wie möglich zu verschaffen. „Wir haben viel aus Hoffenheims Besuch gelernt und wissen, was wir liefern müssen“, betont Kevin Mudie aus dem Vorstand des RAFC. Einen besonderen Höhepunkt gibt es dabei gratis obendrauf: Die Sonnenuntergänge über den Rasenplätzen in Randburg, Johannesburg sollen wirklich legendär sein. Zum Vereinsporträt über Werder-Gastgeber Randburg FC.

