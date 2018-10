Johannes Eggestein rückt in U21-Nationalmannschaft auf

Johannes Eggestein will mit der deutschen U21-Nationalmannschaft die Qualifikation für die EM 2019 perfekt machen.

Bremen - Planänderung für Johannes Eggestein: Für die anstehenden Länderspiele wird der Werder-Stürmer von der U20- in die U21-Nationalmannschaft befördert.

Bei der U21 ist ein Platz freigeworden, weil sich Augsburgs Marco Richter verletzt hat. Also ändert Eggestein seine Reiseroute: Statt weiter in den Norden geht es jetzt nach Süddeutschland, statt Meppen und Emden heißen die Ziele nun Ingolstadt und Heidenheim.

Am Freitag, 12. Oktober (20 Uhr), geht es für Deutschlands U21 zuerst gegen Norwegen, am darauffolgenden Dienstag, 16. Oktober (18.15), dann gegen Irland. Gemeinsam mit seinem Bruder Maximilian kann Eggestein in diesen Spielen die Qualifikation für die Europameisterschaft 2019 perfekt machen. Ein Sieg würde dafür schon reichen.

(han)

Quelle: DeichStube