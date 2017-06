14 Tore beim Benefizspiel von Mertesacker und Fritz

Hannover - Irgendwann schmiss Tim Wiese seinen beeindruckenden und in knalliges Orange gehüllten Körper auf den Boden, begrub einen Distanzschuss unter sich. Die Menge johlte, sie fand‘s prima, den zum Muskelberg mutierten ehemaligen Werder-Keeper mal wieder nach Bällen hechten zu sehen.

Wiese war am Samstag so etwas wie die Hauptattraktion beim Benefizspiel zwischen Per Mertesackers 96-Freunden und den Werderanern von Clemens Fritz. Allerdings war er nicht der Held des Tages, fing sich bei der 7:7-Show mehr Tore als gedacht.

Aus Per Mertesackers Vorhaben, dem ehemaligen Werder-Kollegen „richtig einen reinzuhauen“, wurde dennoch nichts. Eine Halbzeit lang traf der Arsenal-Profi nicht gegen Wiese, eine Halbzeit lang spielte er dann im gleichen Team.

4 444 Zuschauer waren in Hannover ins neue 96-Stadion in der Eilenriede gekommen, um den Stars von gestern beim Kicken zuzugucken. Natürlich war alles um einiges behäbiger als früher - aber egal: Der Promi-Faktor auf dem Platz war hoch genug. Auch Ailton und Ivan Klasnic, das Bremer Sturm-Duo des Doubles 2004 war noch rechtzeitig gekommen. Rechtzeitig zur zweiten Halbzeit und per Helikopter eingeflogen, weil sie zuvor noch in Ostfriesland im Einsatz gewesen waren.

Merte's 96-Freunde und Clemens' Werderaner trennen sich 7:7 Zur Fotostrecke

Teamchef Clemens Fritz, wegen seiner Syndesmose-Verletzung zum Zuschauen verdammt, begrüßte beide herzlich - und mit einem klaren Auftrag: „Wir brauchen Tore.“ Denn zur Halbzeit stand es nur 2:1 - ein bisschen wenig bei Ticketpreisen bis 24,96 Euro. Klasnic lieferte auch, traf per schönem Heber zum 3:3, legte zweimal für Team-Teenie Johannes Eggestein (19) auf. Ailton lief dagegen wie früher hin und wieder ins Abseits und vergab - ganz anders als früher - einige Chancen.

Und Wiese? Der Ex-Nationalkeeper fing sich gleich zu Beginn von Halbzeit zwei eine üble Kirsche, was Clemens Fritz aber gnädigst verzieh: „Er hat vorher schon einige Paraden gezeigt und sich dabei vermutlich verausgabt.“

Die Tore erzielten: Johannes Eggestein (3), Maximilian Eggestein, Marko Marin, Ivan Klasnic und Tom Trybull für das „Team Fritz“ sowie Thomas Brdaric, Mike Hanke, Niclas Füllkrug und Babacar N‘Diaye. Tim Wiese und Janek Sternberg besorgten mit zwei Eigentoren den Rest.

Quelle: WerderStube