„Le Chef“ ist jetzt „der Präsident“

Johan Micoud trat mit Werders Traditionsmannschaft beim Hallenturnier in Oldenburg an.

Oldenburg - Immer wieder ertönte in der EWE-Arena der Beatles-Song „Hey Jude“ – natürlich umgedichtet für Johan Micoud.

Werders einstiger „Le Chef“ genoss es und hatte auch im Gespräch mit der DeichStube zwischen den Turnierspielen Spaß: „Ich bin jetzt der Präsident.“ Der 45-Jährige lachte, dabei war es gar kein echter Witz.

In seinem Leben nach dem Profi-Fußball ist Micoud nicht mehr nur noch TV-Experte und Winzer, sondern inzwischen auch Club-Präsident – natürlich bei seinem Heimatverein AS Cannes. „Der Bürgermeister hat mich gefragt“, berichtete Micoud: „Da konnte ich nicht Nein sagen.“

Die Aufgabe ist alles andere als klein. Der AS Cannes spielt nur in der fünften Liga. „Und wir wollen mindestens in die zweite Liga“, sagt Micoud und schiebt gleich hinterher: „Das wird nicht leicht. Aber es macht Spaß.“ Genauso wie der Auftritt in Oldenburg, betont der Double-Gewinner von 2004: „Es ist schön, wie die Leute immer noch hinter mir stehen.“

Quelle: DeichStube