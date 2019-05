Juventus jagt den unverkäuflichen Pavlenka

Juventus Turin will Werder-Keeper Jiri Pavlenka verpflichten.

Bremen – Die Gerüchteküchen im internationalen Fußball brodeln, aber der Name Jiri Pavlenka tauchte dort überraschend bislang nicht auf. Dabei hat der Werder-Keeper zum zweiten Mal in Folge eine überragende Saison gespielt. Nun gibt es aber angeblich einen ersten Interessenten: Juventus Turin soll sich um den Tschechen bemühen.

Das berichtet die „Sport-Bild“. Die Werder-Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, in diesem Sommer ist Pavlenka praktisch unverkäuflich. Werder würde sich nach Informationen der DeichStube erst bei einem unmoralischen Angebot mit einer Ablösesumme von weit über 30 Millionen Euro und einem gleichzeitigen Wechsel-Wunsch des Spielers mit dem Thema beschäftigen.

„Wir wissen vom Juventus-Interesse nichts und sind total entspannt. Jiri fühlt sich in Bremen sehr wohl“, wird Werder-Sportchef Baumann in der „Sport Bild“ zitiert. Er hat Pavlenka für die nächste Saison fest eingeplant. Und auch der 27-Jährige will bei Werder bleiben. Dabei geht es ihm auch um die Nationalmannschaft. Er hat sich gerade erst den Platz im Tor der Tschechen gesichert. Tomas Vaclik (FC Sevilla) sitzt ihm aber im Nacken.

Die Zukunft von Werder-Keeper Pavlenka ist auch ein Thema im #DeichFUMS-Podcast

In diesem Duell sind starke Leistungen im Verein natürlich Gold wert. Sollte Pavlenka wechseln und bei seinem neuen Club nur auf der Bank sitzen, wäre sein Traum von einer EM-Teilnahme als Stammkeeper im nächsten Jahr wohl ausgeträumt. Und bei Juventus wäre Pavlenka nicht zwangsläufig gesetzt. Dort steht der Pole Wojciech Szczesny zwischen den Pfosten – und das ist wahrlich auch kein schlechter Keeper.

Pavlenkas Vertrag bei Werder läuft noch bis 2021. Im nächsten Sommer könnte es dann allerdings spannend werden – vor allem, wenn der Tscheche eine gute EM gespielt haben sollte. Dafür müssen sich Pavlenka und Co. aber auch erst mal qualifizieren. An Urlaub kann der Keeper deshalb noch nicht denken. Für ihn geht die Saison mit der EM-Qualifikation weiter. Zwei Heimspiele stehen dabei auf dem Programm: gegen Bulgarien (7. Juni) und Montenegro (10. Juni).

Quelle: DeichStube