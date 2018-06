Verlaat wechselt zu Zweitligist Sandhausen

Bremen - Bei Werder hatte er keine Zukunft mehr, nun ist Jesper Verlaat bei der Vereinssuche schnell fündig geworden: Der Abwehrspieler unterschrieb beim Zweitligisten SV Sandhausen einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Ein Aufstieg für den 22-jährigen Niederländer, der bislang nur in der Dritten Liga gespielt hat. Verlaat besaß zwar bei Werder einen Profivertrag, trainierte auch oft mit der Bundesliga-Mannschaft, kam aber nur in der U23 zum Einsatz. Sein Vertrag wurde nicht verlängert, deshalb kann er ablösefrei gehen.

„Jesper ist ein junger, talentierter Spieler, der in Bremen viel Spielpraxis in der dritten Liga gesammelt hat. Wir denken, dass er noch Luft nach oben hat und bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann“, wird Sandhausens Geschäftsführer Sport Otmar Schork in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert. Darin blieb natürlich nicht unerwähnt, dass Papa Frank Verlaat ein erfolgreicher Profi war – auch bei Werder.

Jesper Verlaat bei Werder Bremen Jesper Verlaat spielte in verschiedenen Jugendmannschaften in Deutschland, Österreich und Portugal. Im Juli 2012 wechselte er zu Werders U17, seit 2015 läuft er für die U23 auf. © Gumz Jesper Verlaat ist der Sohn von Frank Verlaat, der von 2000 bis 2003 bei Werder spielte. © Gumz Den Saisonbeginn 2015/16 verpasste er verletzt, in der Rückrunde wurde Verlaat dann aber schnell zum Stammspieler der U23. © nordphoto In der Winterpause 2016/17 durfte Verlaat mit den Profis ins Trainingslager reisen. © nordphoto Jesper Verlaat Trainer Alexander Nouri kannte Verlaat bereits aus der U23, Einsätze bei den Profis bekam er außerhalb von Testspielen aber nicht. © Gumz Jesper Verlaat Bei der U23 war Verlaat auch in der Saison 2016/17 in der Innenverteidigung gesetzt. Gegen die Sportfreunde aus Lotte gelang ihm sogar ein Tor. © nordphoto Jesper Verlaat Auch im Sommer war er beim Trainingslager der Profis dabei und durfte sich anbieten. © Gumz Jesper Verlaat Zurück in Bremen war der junge Verteidiger weiterhin häufig im Training der Bundesliga-Profis vertreten... © nordphoto Jesper Verlaat ...Einsatzzeit bekam er in der Dritten Liga. © nordphoto Jesper Verlaat Im September 2017 durfte er dann erstmals Bundesliga-Luft schnuppern, als er in der Partie gegen den VfL Wolfsburg auf der Bank saß. © Gumz Jesper Verlaat Zur Saison 2018/2019 verlässt Verlaat Werder Bremen. Er wechselt zu Zweitligist SV Sandhausen. © Gumz

Quelle: DeichStube