Gondorf rettet Werder vor der Blamage

Meppen - Es gab diese eine Szene, und sie war am Freitagabend durchaus symptomatisch für den schwachen Auftritt von Werder Bremen während des 3:3 (1:1) im Testspiel beim Drittligisten SV Meppen.

In der 70. Minute rannten sich die Bremer Luca Caldirola und Jerome Gondorf nahe des Mittelkreises gegenseitig über den Haufen – dass sich keiner der beiden Profis dabei verletzte, es war eine der wenigen guten Bremer Nachrichten des Abends.

Werders Plan war es gewesen, sich durch einen Erfolg im Emsland etwas Selbstvertrauen für die Bundesliga zurückzuholen. Am Ende war klar: Das ging gründlich daneben. „Es geht mir in Testspielen nicht um das Ergebnis, sondern darum, dass wir Erkenntnisse sammeln können“, sagte Werder-Trainer Alexander Nouri kurz nach dem Schlusspfiff. Er machte dabei keinen unzufriedenen Eindruck. Kritik am Spiel seiner Elf äußerte er jedenfalls nicht. Dabei wäre sie absolut angebracht gewesen.

Drittliga-Aufsteiger bringt Werder in Verlegenheit

Vor 3032 Zuschauern in der Meppener Hänsch-Arena waren die Hausherren insgesamt die bessere Mannschaft. Bereits in der Anfangsphase ging der Drittliga-Aufsteiger hochmotiviert zu Werke und belohnte sich dafür mit dem frühen 1:0 durch den US-Amerikaner Devann Yao (21.), der die Bremer ein ums andere Mal in Verlegenheit brachte. Werder war bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht im Spiel gewesen, schlug dann aber eiskalt zurück.

Nach einem Eckball von Niklas Schmidt gelangte der Ball zu Aron Johannsson, der aus kurzer Distanz den Ausgleich besorgte (24.). In der Bundesliga spielt der 26-Jährige unter Nouri keine Rolle mehr, in Meppen war er einer von Werders auffälligsten Akteuren, allerdings vergab er zwei Großchancen. Bis zur Pause hatten beide Teams noch einige Chancen, die zwingenderen Aktionen zeigten allerdings die Hausherren.

Zur zweiten Hälfte brachte Nouri in Robert Bauer und Zlatko Junuzovic frische Kräfte. In der Kabine blieb unter anderem Innenverteidiger Lamine Sane, der in der Bundesliga zuletzt drei Spiele wegen Kniebeschwerden verpasst hatte. Auch Ousman Manneh wurde eingewechselt und war neben Jannes Vollert, Thore Jacobsen, Jesper Verlaat und Niklas Schmidt nun der fünfte U23-Spieler, der seine Chance bekam.

Auch Meppens Coach Christian Neidhart probierte viel aus. Insgesamt wechselten die Gastgeber acht Mal während der Partie. Und dennoch: Auf dem tiefen und rutschigen Boden (noch am Vormittag hatte im Raum gestanden, dass das Spiel nach den starken Regenfällen im Emsland ausfällt) gehörte Hälfte zwei klar Meppen.

Zwar brachte Manneh die Bremer mit 2:1 in Front (57.), Yannik Nuxoll (69.) und Marius Kleinsorge (81.) drehten das Spiel jedoch. In der Folge vergab Meppen noch zwei Großchancen zum 4:2. Am Ende konnte sich Werder bei Jerome Gondorf bedanken, der per schönem Distanzschuss zum 3:3 traf (86.). Keine Niederlage, okay. Aber eben auch wieder mal kein Sieg. Trotzdem gab Nouri seinen Spielern trainingsfrei bis Dienstag, 14 Uhr.

Werder: Zetterer - Verlaat, Sane (46. Bauer), Caldirola, Vollert, Bargfrede (46. Junuzovic), Jacobsen, Gondorf, Schmidt, Bartels (46. Manneh), Johannsson.

