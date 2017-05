Gondorf-Wechsel vor dem Abschluss

Bremen - Ein Darmstädter kommt nach Bremen: Der Wechsel von Jerome Gondorf zu Werder ist praktisch fix.

Die Grün-Weißen nutzen nach Informationen der WerderStube eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1,2 Millionen Euro im Vertrag des Mittelfeldspielers, der eigentlich noch bis 2018 läuft. Der 28-Jährige weilte laut „Weser Kurier“ am Sonntag schon zu Gesprächen in Bremen.

Dass Werder mindestens einen zentralen Mittelfeldspieler für die kommende Saison sucht, ist kein Geheimnis, durch die Abgänge von Clemens Fritz (Karriereende) und Florian Grillitsch (nach Hoffenheim) sogar Pflicht. Die Wahl fällt nun offenbar auf Gondorf, der schon seit einigen Wochen als heißer Kandidat gilt. Sportchef Frank Baumann wollte den Namen bisher nicht kommentieren.

Gondorf hat das Märchen vom Böllenfalltor mitgeschrieben

Der 28-jährige Gondorf kam in der laufenden Saison bislang auf 28 Einsätze für die „Lilien“ und erzielte dabei drei Tore. Was die Rückennummer angeht, muss er sich bei Werder nicht großartig umstellen: Genau wie der gerade abgetretene Fritz trägt Gondorf die Acht.

Seine Laufbahn begann der gebürtige Karlsruher in der Jugendabteilung des Karlsruher Stadtteilvereins TSV Palmbach, ehe es für ihn über die Stationen Karlsruher SC, SV Spielberg, ASV Durlach und Stuttgarter Kickers nach Darmstadt ging. In der Folge stieg Gondorf mit den „Lilien“ zunächst von der dritten in die zweite Liga auf (2014), ehe ein Jahr später sogar der Aufstieg in die erste Liga glückte. Das Fußballmärchen vom Böllenfalltor – Gondorf hat es miterlebt und mitgeschrieben.

61 Mal stand er für Darmstadt in der Bundesliga auf dem Platz. Das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach wird nun am Samstag sein letzter Auftritt in Blau und Weiß werden, ehe es für ihn in Richtung Bremen geht. Glaubt man den Angaben des Internetportals „transfermarkt.de“, dann hat Werder sogar ein Schnäppchen gemacht. Gondorfs Marktwert wird dort nämlich mit zwei Millionen Euro beziffert.

