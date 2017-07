Izet Hajrovic ist zurück

Bremen - Auf diesen Moment hat Izet Hajrovic lange warten müssen: Erstmals nach sieben Monaten trainierte der Werder-Profi am Dienstagmorgen wieder mit der Mannschaft, wenn auch nur mit der U23.

Aber die Bundesliga-Truppe hatte nach dem Trainingslager und den Spielen am Wochenende frei. Und so feierte Hajrovic das Comeback nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Dezember eben beim Drittligisten. Wenn er es gut verkraftet hat, könnte der Bosnier am Mittwoch endlich auch wieder mit seinen Profi-Kollegen trainieren.

„Mir geht es gut“, sagte Hajrovic nach der Einheit und fügte noch fragend an: „Das hat man doch gesehen, oder?“ Der 25-Jährige mischte beim Team von Florian Kohfeldt in der Tat munter mit und verließ am Ende strahlend den Platz. Die Leidenszeit scheint endlich vorbei zu sein. Zu einem guten Zeitpunkt, denn in der Vorbereitung geht es nun um die Plätze beim Saisonstart.

Vor seiner Verletzung hatte sich der offensive Mittelfeldspieler und Außenstürmer in die Startelf gespielt, da will er natürlich wieder hin. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus – es geht also auch um seine sportliche Zukunft.

Izet Hajrovic zurück im Mannschaftstraining Zur Fotostrecke

Quelle: WerderStube