Izet Hajrovic - dabei, aber nicht mittendrin

Bremen - Werder-Profi Izet Hajrovic hat in der vergangenen Woche einen Erfolg gefeiert, auch wenn es zunächst nur ein kleiner war.

Bremens Mittelfeldspieler absolvierte nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder ein Mannschaftstraining - mit der U23. Da die Profis frei hatten, feierte Hajrovic seine Rückkehr eben in der Reserve. Als die Bundesliga-Kollegen dann wieder ihre Arbeit aufnahmen, war der 25-Jährige aber nicht mit dabei. Warum? „Wir wollen Izet ganz langsam wieder heranführen“, erklärt Sportchef Frank Baumann, „schließlich war er sehr lange verletzt.“

Fest steht, dass Hajrovic am Montag mit der Mannschaft ins zweite Trainingslager nach Schneverdingen fährt. Er ist dann also wieder dabei, aber deswegen noch lange nicht wieder mittendrin. „Er wird Teile der Mannschaftstrainings absolvieren, aber noch nicht alles“, berichtet Baumann. „Wir wollen bei ihm nichts riskieren.“ Der Offensivmann befände sich zwar auf einem guten Weg, muss aber offenbar noch etwas Geduld aufbringen.

Sportliche Zukunft noch offen

Vor seiner Verletzung hatte sich Hajrovic unter Trainer Alexander Nouri in die Startelf gespielt, ehe er sich in der Partie gegen den FC Ingolstadt im Dezember 2016 das Kreuzband riss. Seitdem schuftet der Bosnier hart für sein Comeback, er will endlich wieder zeigen, wie wertvoll er für Werder sein kann.

Da Hajrovics Vertrag am Saisonende ausläuft, geht es für ihn auch um die sportliche Zukunft. Gespräche mit Werder über eine weitere Zusammenarbeit gibt es erst, wenn Hajrovic wieder vollkommen fit ist und mit Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat.

Quelle: DeichStube