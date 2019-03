Interesse an Rashica – Baumann freut es

„Mache mir keine Sorgen, dass Milot wechseln möchte“

+ © gumzmedia Die „Rakete“ Milot Rashica ist bei Werder durchgestartet - und hat Begehrlichkeiten bei anderen Clubs geweckt. © gumzmedia

Bremen – Sieben Tore in neun Pflichtspielen – Milot Rashica ist in der Rückrunde beim SV Werder so richtig durchgestartet. So eine Quote fällt nicht nur in Bremen auf. „Natürlich ist Interesse anderer Clubs vorhanden“, sagt Frank Baumann auf Nachfrage der DeichStube.