„Die Nackenhaare werden hochstehen“

Bremen - HSV-Sportchef Jens Todt freut sich auf das Nordderby gegen Ex-Club Werder, erinnert sich gerne ans Viertel in Bremen und träumt von Langeweile. Das Interview.

Er hat direkt am Osterdeich gewohnt und 1999 mit seinen Werder-Kollegen den DFB-Pokal in den Himmel gereckt: Doch Ostersonntag kommt Jens Todt als Gegner ins Weserstadion – und das ausgerechnet mit dem Hamburger SV. Seit Januar ist der 47-Jährige Sportchef des HSV.

Das Derbyfieber hat ihn schon gepackt, behauptet Todt: „Meine Nackenhaare werden hochstehen, die Gänsehaut wird kommen.“ Doch nach drei Jahren in Bremen (1996 bis 1999) mit 72 Bundesligaspielen und sechs Toren freut er sich auch, dass es Werder wieder besser geht. Und Todt mag nicht ausschließen, dass er irgendwann mal wieder für die Grün-Weißen arbeitet.

Herr Todt, eigentlich sollte dieses Interview mit einer lockeren Derbyfrage beginnen, aber das geht nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus nicht. Kann jetzt überhaupt Derbystimmung aufkommen?

Jens Todt: Es muss Derbystimmung aufkommen. Es war natürlich eine schockierende Nachricht, dass der Terror nun auch bei uns in der Bundesliga angekommen ist. Aber wir dürfen uns vom Terror nicht einschüchtern lassen. Man sollte das machen, was man machen möchte. Wenn man selbst nicht direkt betroffen ist, lässt sich das natürlich etwas leichter sagen.

Haben Sie Sorge, dass der Sport nun noch mehr Zielscheibe der Terroristen wird?

Todt: Alles, was Symbolwirkung hat – also Flughäfen, Bahnhöfe, Stadien können potenzielle Ziele sein. Dort kann man absolute Angst auslösen. Das Sicherheitsgefühl hat sich verändert, das ist Fakt. Meine Kinder wachsen mit einem anderen Gefühl von Unsicherheit auf als ich. Aber deswegen sollten wir unser Leben nicht verändern.

Geht das wirklich?

Todt: Die deutlichsten Veränderungen in unserem Leben sind doch die veränderten Sicherheitsvorkehrungen, also auch mehr Polizeipräsenz. Damit kann ich leben. Sicherheit geht vor, aber jeder weiß: Es gibt keine absolute Sicherheit.

Zum Sport: Sie haben als Werder-Profi vier Nordderbys gespielt, aber noch nie eines gewonnen – liegen Ihnen diese Spiele nicht?

Todt: Ich habe aber auch keins verloren.

Doch – 1:2 am 27. März 1998.

Todt: Das habe ich verdrängt (lacht). Aber das ist alles 20 Jahre her, daraus leite ich nichts ab. Ich freue mich auf das Derby. Beide Mannschaften haben einen guten Lauf. Werder ist die Mannschaft der Stunde, aber wir haben auch keine schlechte Bilanz. Ich freue mich, dass es beiden Vereinen besser geht als noch vor sieben Wochen.

Trotzdem müssen beide Clubs noch zittern.

Todt: Das ist verrückt. Man traut sich gar nicht, darüber nachzudenken, was jetzt ohne diese Erfolgsserie wäre. Diese Liga ist unberechenbar. Wir machen uns nichts vor: Es ist noch nichts geschafft.

Sie sind erst seit Anfang Januar als Sportchef beim HSV, können Sie da überhaupt schon Derbyfieber haben?

Todt: Absolut. Der HSV ist ein ganz intensiver Verein mit einer großen Wucht. Ich habe hier schon Heimspiele erlebt, da ist fast das Dach vor Begeisterung weggeflogen. Glauben Sie mir, meine Nackenhaare werden hochstehen, die Gänsehaut wird kommen.

Wann waren Sie das letzte Mal in Bremen?

Todt: Vor einem Jahr bei einem privaten Besuch. Ein paar Freunde habe ich noch in Bremen.

Sie haben damals direkt am Osterdeich gewohnt, werden Sie da mal vorbeischauen?

Todt: Ich werde da nicht klingeln (lacht). Ich habe mich da mit meiner Frau sehr wohl gefühlt. Vielleicht erzähle ich das meinen Trainern, wenn wir da auf der Fahrt ins Weserstadion vorbeikommen.

Wird die das so kurz vorm Spiel interessieren?

Todt: Nein, auf keinen Fall (lacht). Die werden sich wahrscheinlich auch gar nicht ablenken lassen.

Sie sind damals einen schwarzen Saab gefahren. Das war eher untypisch für einen Profi. Wollten Sie sich bewusst von Ihren Kollegen mit den teuren Sportwagen abheben?

Todt: Nein, ich bin eben kein Autofreak. Und den Saab fand ich klasse. Aber als ich später in Stuttgart gespielt habe, gab das Probleme. Da haben mich die Zuschauer gefragt, warum nicht Mercedes fahre.

Was ist ihre schönste Erinnerung an Bremen?

Todt: Ich erinnere mich wirklich gerne an das Viertel. Diese Café-Szene bei schönem Wetter war einfach wunderbar. Bremen ist eine liberale Stadt, das hat dieses Viertel ausgestrahlt.

Haben Sie noch Kontakt zu einstigen Werder-Kollegen?

Todt: Zu Marco Bode. Dazu habe ich in Bremen noch ein paar Freunde aus der Medienbranche. Ich habe es sehr bedauert, dass vor kurzem Norbert Schütz gestorben ist. In seinem Café Litfass war ich ziemlich oft.

Was ist Ihre sportlich schönste Erinnerung?

Todt: Ganz klar der Pokalsieg 1999 gegen die Bayern – trotz meines verschossenen Elfmeters.

Nach Ihrer Karriere sind Sie einen ganz anderen Weg gegangen, sind Journalist geworden, haben sich als Spiegel-Redakteur mit weitaus wichtigeren Themen beschäftigt als Fußball. Warum sind Sie zum Fußball zurückgekehrt?

Todt: Ich habe 2006 im Spiegel-Hauptstadtbüro in Berlin am Pariser Platz gearbeitet – also direkt an der Fanmeile für die Fußball-WM. Da hat dieses Fußball-Gefühl die Stadt überschwemmt, und das hat auch mich gepackt. Da hatte ich einfach wieder eine Sehnsucht nach diesem Kabinengefühl, nach dem Adrenalin, nach Gewinnen und Verlieren. Ich hatte diesen Cut vom Fußball zuvor wirklich gebraucht. Der Journalismus hat mich sehr erfüllt, aber der Fußball hat mich wieder eingeholt.

Sie haben dann als Jugendleiter beim HSV und beim VfL Wolfsburg gearbeitet, später als Sportchef in Bochum und Karlsruhe – gab es nie die Idee, nach Bremen zurückzukehren?

Todt: Der Fußball ist kein Wunschkonzert, da braucht man ein gutes Timing und ein bisschen Glück. Das hatte ich, ich bin sehr froh gerade beim HSV zu sein. Eine Rückkehr nach Bremen war nie ein Thema, aber Sie wissen ja, wie unsere Branche tickt: Nichts ist in Stein gemeißelt.

Warum tut sich der HSV so schwer, wieder nach oben zu kommen?

Todt: Wir haben in unserer Stabilisierungsphase einen ersten Schritt gemacht. Es gibt viele Traditionsclubs, die ihren Erwartungen hinterherlaufen und die Vergangenheit zu sehr glorifizieren und sich den Anforderungen der Gegenwart zu wenig gestellt haben. Wir sind auf einem guten Weg. Wir backen kleine Brötchen und drehen nicht durch.

Jens Todt (3.v.l.) und Co. stürmen los: Werder Bremen besiegt Bayern München 1999 im Finale des DFB-Pokals. Todt hatte allerdings im Elfmeterschießen vergeben.

Widerspricht sich „Kleine Brötchen backen und HSV“ nicht?

Todt: Das sagt man gerne so, aber wir haben in Hamburg gerade eine sehr ruhige Phase, in der nur über Fußball gesprochen wird. Es ist also möglich. Schauen Sie sich Köln an. Köln galt auch immer als ganz schwieriger Standort. Nun ist da Ruhe und Erfolg.

Wie haben Sie in Hamburg Ruhe reinbekommen?

Todt: Wir versuchen, unseren Job ganz uneitel zu machen. Es geht uns nur um die Sache und nicht um die Person. Das strahlt auch unsere Mannschaft aus. Das spüren die Leute.

Spüren Sie gleichzeitig auch, dass Hamburg ein besonders schwieriger Standort für Trainer und auch Sportchefs ist?

Todt: Ja, das merkt man. Die Aufmerksamkeit ist hier viel größer als bei vielen anderen Clubs – sowohl positiv als auch negativ. Deswegen versuchen wir, die Spitzen bei erfolgreichen Phasen etwas abzubeißen und das ganze Brimborium drumherum nicht zu ernst zu nehmen.

Darf also nicht von besseren Zeiten geträumt werden?

Todt: Doch, jeder darf träumen, wie er will. Wir konzentrieren uns darauf, die Klasse zu halten. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir in die Analyse gehen und versuchen, die richtigen Schlüsse aus dieser schwierigen Saison zu ziehen. Ich wünsche mir mal eine langweilige Saison für den HSV, nur eine langweilige Saison, das wäre toll.

Aaron Hunt blüht gerade auf beim HSV – wie hat er das hinbekommen?

Todt: Indem er im Winter sehr gut mit seiner schwierigen Situation umgegangen ist. Er hat nicht viel gespielt, es stand sogar ein Wechsel im Raum, der nicht zustande kam. Dann hat es ein Gespräch zwischen Aaron, Trainer Markus Gisdol und mir gegeben. Er hat seine Rolle angenommen, sich reingekämpft und seine Chance, als sie kam, eiskalt genutzt.

Haben Sie Sorge, dass Hunt einen sehr unangenehmen Empfang in Bremen bekommen wird?

Todt: Das juckt uns nicht. Die Mannschaft ist stabil. Wenn einer ausgepfiffen wird, dann helfen ihm die anderen.

Rechnen Sie mit großer Feindseligkeit im Stadion?

Todt: Mein Gefühl sagt mir, dass die Fans beider Mannschaft erleichtert sind, wie gut die letzten Wochen gelaufen sind. Das Anfeuern der eigenen Mannschaft wird größer sein als das Niedermachen des Gegners. Es ist zwar noch keiner gerettet, aber es fühlt sich besser an.

Wird es eher ein abwartendes Spiel oder ein Kampf mit offenem Visier?

Todt: Da lassen Sie sich mal überraschen, da werden sich unsere Trainer schon etwas einfallen lassen.

Können Sie uns zum Abschluss als Journalist noch eine Schlagzeile für Sonntag 17.20 Uhr liefern.

Todt: In einem hochklassigen Spiel ist der HSV der glückliche Sieger (lacht).

