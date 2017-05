Casteels ein heißer Kandidat

Wolfsburg/Bremen - VfL Wolfsburg gegen Eintracht Braunschweig - das heutige Relegations-Hinspiel zwischen den beiden niedersächsischen Vereinen elektrisiert ganz Fußball-Deutschland. Auch für Werder könnte der Ausgang des Duells am Ende von großer Bedeutung sein. Warum? Das hängt mit einem alten Bekannten zusammen.

Die Bremer haben nach Informationen der WerderStube nach wie vor großes Interesse daran, Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels an die Weser zurückzuholen. Von Januar 2015 bis Juni 2015 stand der Belgier als Leihspieler in sechs Bundesligaspielen für Werder zwischen den Pfosten, ehe ihn Wolfsburg zurückbeorderte.

Bereits in der Winterpause der abgelaufenen Saison hatte Werder versucht, Casteels fest zu verpflichten, was damals allerdings daran gescheitert war, dass der 1,97-Meter-Mann vom VfL keine Freigabe erhielt. Sollten die Wolfsburger nun absteigen - und damit wären wir beim heutigen Relegationsspiel gegen Braunschweig angekommen - dürften die Karten neu gemischt werden.

Werder und Casteels, das könnte dann wieder was werden. Es sollen allerdings auch englische Vereine Interesse am 24-Jährigen haben.

Klar ist: In Bremen sondieren sie momentan intensiv den Markt auf der Suche nach einer neuen Nummer eins. Die muss zwei Voraussetzungen erfüllen. Erstens: Deutlich stärker sein als Felix Wiedwald. Und zweitens: Nicht zu viel kosten. Den Blick hat Werder dabei längst über die Grenzen Deutschlands hinaus gerichtet, gesucht wird in ganz Europa. Am liebsten wäre dem Club aber ein Schlussmann, der schon über Erfahrung in der 1. Bundesliga verfügt.

+ Unklare Perspektive für Werder-Keeper Felix Wiedwald in Bremen. © nordphoto

Wie es mit Wiedwald weitergeht, ist immer noch unklar. Der 27-Jährige steht noch bis Sommer 2018 unter Vertrag, würde sein Arbeitspapier aber gerne verlängern. Dafür möchte er bei Werder allerdings die Perspektive sehen, dass der Verein mit ihm als Nummer eins plant.

Werder zögert in diesem Punkt seit Monaten, ein klares Bekenntnis gibt es nicht. Deshalb dürfte sich auch Wiedwald längst nach Alternativen umsehen.

Quelle: WerderStube