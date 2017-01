„Hohe Erwartungen“ an Neuzugang Thomas Delaney

Vertrag bis 2021

+ © nordphoto Werder-Neuzugang Thomas Delaney hat den Trainingsauftakt bei Werder gut überstanden und geht am Mittwoch mit ins Trainingslager. © nordphoto

Bremen - 25 Jahre ist Thomas Delaney schon alt – und die Tatsache, dass der Däne erst in diesem nicht mehr ganz jungen Fußballer-Alter sein erstes Engagement im Ausland antritt, lässt vermuten, dass er früher nicht zu den Top-Talenten Europas gehörte.

Doch mit Mitte Zwanzig ist er auf den Plan getreten, hat Interesse auch in England geweckt. Zu dem Zeitpunkt hatte Werder-Sportchef Frank Baumann den Mittelfeldmann und Kapitän des FC Kopenhagen schon dingfest gemacht – mit einem Vertrag bis 2021, geschlossen schon im August 2016. Dass danach noch der FC Everton mit einem Angebot an Werder um die Ecke kam – geschenkt.

„Wir haben Thomas geholt, um mit ihm Erfolg zu haben. Nicht, um ihn gleich wieder zu verkaufen“, sagt Baumann, der in Delaney einen zentralen Spieler für die Zukunft sieht: „Er kann Teil einer Entwicklung sein, wir können hier gemeinsam etwas Neues aufbauen.“

Diese Aussagen zeigen schon, wie hoch die Erwartungen an Delaney sind. Zu hoch vielleicht an einen, der bislang nur in Dänemark gespielt hat? „In Kopenhagen war er sehr dominant, bei uns wird das möglicherweise zunächst noch nicht der Fall sein“, meint Baumann und bittet um Geduld: „Die hohen Erwartungen hat Thomas mit seinen Leistungen in den vergangenen Jahren selbst geweckt. Aber jetzt braucht er Zeit, um sich an die Bundesliga, in der er in jedem Spiel gefordert sein wird, zu gewöhnen. Das ist schon etwas anderes als in Dänemark.“

csa