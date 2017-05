Bremen - Das Thema war ein wenig in der Warteschleife gefangen – aus mehreren Gründen. Doch nun ist klar: Klaus Filbry soll Werder-Boss bleiben. Der Aufsichtsrat hat dafür grünes Licht gegeben.

Das bestätigt nun Marco Bode als Vorsitzender des Kontrollgremiums gegenüber der WerderStube: „Der Aufsichtsrat hat entschieden, den Vertrag mit Klaus Filbry verlängern zu wollen.“ Der aktuelle Kontrakt läuft am Jahresende aus. Frank Baumann steht noch länger unter Vertrag, aber auch mit ihm sind Gespräche geplant, so Bode.

Schon vor Monaten hatte Bode angekündigt, für Klarheit in der Personalie Filbry sorgen zu wollen – möglichst bis zum Saisonende. Doch im Abstiegskampf wurde das Thema etwas zurückgestellt. Nichts sollte vom Ziel Klassenerhalt ablenken – auch nicht an der Clubspitze.

Filbry hat das Heft des Handelns fest in der Hand

Zudem war die grundsätzliche Entscheidung pro Filbry im Kontrollgremium kein Selbstläufer. Das liegt an der neuen personellen Zusammensetzung. Kurt Zech, Andreas Hoetzel und Thomas Krohne sind Ende des vergangenen Jahres neu in den Aufsichtsrat gewählt worden. Das Trio musste sich erst mal in die Materie Werder einarbeiten – und bei der Personalie Filbry geht es nun mal um einen der wichtigsten Posten im Club.

Der 50-Jährige ist der Vorsitzende der Geschäftsführung, also der Chef. „Einer muss ja den Hut aufhaben“, hatte Filbry etwas zurückhaltend angemerkt, als er 2012 Klaus Allofs nach dessen spontanem Wechsel nach Wolfsburg an der Spitze der Geschäftsführung beerbt hatte. Intern ist Filbry, der seit 2010 bei Werder arbeitet, weniger zurückhaltend, hat das Heft des Handelns fest in der Hand.

Viele Jahre musste Filbry auf den Mitgliederversammlungen – ohne die fetten Einnahmen aus den glorreichen Champions-League-Zeiten – rote Zahlen verkünden. Doch mit einem rigiden Sparkurs bewahrte er Werder gerade noch rechtzeitig vor der Schuldenfalle. Ihm half dabei in der vergangenen Saison auch der sportliche Erfolg mit dem finanziell lukrativen Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals – und dazu hohe Transfereinnahmen.

Vertragsverlängerung mit Sportchef Baumann?

Für den An- und Verkauf von Spielern ist bei Werder aber nicht Filbry verantwortlich, sondern vornehmlich Frank Baumann. Er hat vor genau einem Jahr den Posten von Thomas Eichin übernommen. Er wird allenthalben für seine gute Transferpolitik gelobt, dabei stechen die Verpflichtungen von Max Kruse, Serge Gnabry und Thomas Delaney natürlich hervor. Baumann hat den Kader wieder absolut wettbewerbsfähig für die Bundesliga gemacht – und dabei nach der Entlassung von Viktor Skripnik dessen Nachfolger Alexander Nouri viel Vertrauen geschenkt. Mit Erfolg! Werder wurde am Ende Achter, verpasste das internationale Geschäft nur ganz knapp.

„Wir sind als Aufsichtsrat sehr zufrieden und glücklich mit der Entscheidung, Frank Baumann zum Geschäftsführer Sport gemacht zu haben“, sagt Bode. Anders als Filbry besitzt Baumann noch einen langfristigen Vertrag – bis 2019. Es besteht also kein Grund zur Eile. Ist trotzdem eine vorzeitige Vertragsverlängerung sozusagen als Zeichen der Wertschätzung denkbar? „Die Frage ist gar nicht so abwegig“, gesteht Bode: „Es gibt immer Vereine, die einen guten Sportchef suchen. Wir werden sicherlich auch mit Frank Baumann sprechen und ihm ein gutes Feedback geben. Ob diese Gespräche in vertragliche Überlegungen münden werden, das müssen wir dann sehen.“

In jedem Fall sollen Baumann und Filbry auch weiterhin gemeinsam mit dem vom Verein bestellten Dr. Hubertus Hess-Grunewald die Geschäftsführung von Werder bilden. Ob Filbry dabei einen langfristigen Vertrag – also sehr viel Vertrauen – bekommt oder nur einen eher kurzfristigen, dazu will sich Bode nicht äußern: „Das besprechen wir alles intern.“ Immerhin gibt er einen persönlichen Trend in der Personalie preis: „Ich bin guter Hoffnung, dass wir bis Ende Juni zur gewünschten Entscheidung kommen.“

Quelle: WerderStube