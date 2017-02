Grob oberflächlich

Bremen - Am Ende einer Marathonsitzung schwang in der Stimme des Kläger-Anwalts schon ein kleines Flehen mit. „Dieser Rechtsstreit ist jetzt reif. Es ist an der Zeit, dass er entschieden wird“, sagte Matthias Teichner, der im Zivilprozess gegen die Ärzte Dr. Götz Dimanski und Dr. Manju Guha einen stattlichen Betrag für seinen Klienten Ivan Klasnic erstreiten will. Seit neun Jahren läuft dieser Versuch bereits, gestern trafen sich die Parteien mit zwei medizinischen Sachverständigen vor dem Bremer Landgericht zu einer mündlichen Verhandlung. Ergebnis: Nach einem achtstündigen Orientierungslauf, einen Dschungel an Behauptungen, Gegenbehauptungen, ärztlicher Oberflächlichkeit und großteils schwammigen Expertenmeinungen hat das Gericht quasi eine Frist gesetzt: Wenn bis zum 24. März keine außergerichtliche Einigung erzielt wird, wird ein Urteil verkündet.

Zuletzt hatten sich Kläger und Beklagte 2014 zu einer Verhandlung getroffen. Danach wurde eine Zeit lang verhandelt – das Gericht hatte eine Entschädigungszahlung von zwei Millionen Euro für Klasnic in den Raum gestellt, damit wären dann alle aktuellen und auch mögliche spätere Forderungen abgegolten gewesen. Doch niemand ging darauf ein. Im laufenden Verfahren klagt Klasnic auf die Zahlung von knapp 1,2 Millionen Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld. Sein Vorwurf: Eine bereits 2002 diagnostizierte „leichte Nieren-insuffizienz“ sei von den beklagten Ärzten nicht behandelt worden. Folge: Die erst im zweiten Anlauf erfolgreiche Nierentransplantation 2007. Aber auch das von seinem Vater gespendete Organ arbeitet mittlerweile nicht mehr ausreichend, der Ex-Werder-Profi ist seit einem Jahr ein Dialysepatient, muss dreimal pro Woche fünf Stunden lang sein Blut waschen lassen. „Das ist natürlich kein Lebenszustand“, sagte der 37-Jährige und fasste die Jahre, in denen er schwer nierenkrank Hochleistungssport betrieben hatte, drastisch zusammen: „Ich hätte sterben können.“ Jetzt muss er sechs bis sieben Jahre auf eine Spenderniere warten.

Die Frage, wer an seinem Leiden welches Maß an Verantwortung trägt, ist seit 2008 der Motor der Klage gegen Dr. Dimanski und Dr. Guha. Es waren neun Jahre, in denen Gutachten auf Gutachten gepackt wurden. Gestern kamen zwei weitere hinzu. Das eine von Dr. Arno Kerling (41), Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Das andere von Prof. Dr. Hermann Pavenstädt (56), Leiter der Abteilung Molekulare Nephrologie (Nierenlehre) am Universitätsklinikum Münster. Kurz zusammengefasst: Punktsieger blieb Dr. Dimanski, dem von Dr. Kerling zwar eine Reihe Versäumnisse vorgehalten wurden, „aber ich bewerte das nicht als grob fehlerhaft“, sagte der Gutachter. Dimanski habe sich als Sportmediziner stets auf die Einschätzung von Internisten verlassen dürfen – was er laut Verteidigungsstrategie auch fortgesetzt getan und sich deshalb niemals selbst die von Jahr zu Jahr eindeutigeren Laborwerte des Patienten angeguckt hatte. Dass er Klasnic über Jahre mit dem Schmerzmittel Diclofenac – einem No-Go bei Nierenproblemen und laut Prof. Pavenstädt ursächlich für den dramatischen Verlauf – behandelt habe, sei laut Kerling wegen der Unkenntnis ebenfalls nicht grob fehlerhaft gewesen.

Klasnic-Anwalt Teichner empörte sich heftig über Kerlings Einschätzung, warf ihm „Kollegenschutz“ vor: „Das ist eine Zumutung. Dieser Gutachter ist ungeeignet.“ Selbst der Vorsitzende Richter Clemens Bolay war überrascht, sagte zu Kerling und über Dimanski: „Wir finden die Summe der Versäumnisse erstaunlich. Es wäre für uns nicht erstaunlich gewesen, wenn Sie zu dem Schluss ,grober Behandlungsfehler’ gekommen wären.“

Weit schlechter als für Dimanski verlief der Tag für Dr. Manju Guha, seit 2003 als Internistin im Reha-Zentrum Bremen für die jährliche internistisch-kardiologische Untersuchung der Werder-Profis zuständig. Sie musste zugeben, von schlechten Nierenwerten gewusst zu haben, überraschte dann aber mit einer – nach neun Jahren Verfahrensdauer – neuen Info. Demnach hatte sie sich 2003 mit einem Bremer Nierenexperten am Telefon über den ermittelten nierenrelevanten Kreatinin-Wert von 1,87 – laut einhelliger Gutachter-Meinung eine alarmierende Größenordnung – beraten. Angebliche Auskunft: Kann bei Profi-Sportlern vorkommen. Sache erledigt. In den darauf folgenden Jahren habe sie die Laborwerte gar nicht gesehen, sondern direkt an Dr. Dimanski weitergeleitet. Der sie wiederum ungelesen abheftete, weil ihm ja Dr. Guhas (positiver) Bericht vorlag. Eine Warnung an Klasnic? Eine Überweisung an einen Nierenexperten? Beides erging nicht. „Grob fehlerhaft“ nannte das Dr. Kerling, Prof. Pavenstädt hielt sich wegen des plötzlich ins Verfahren eingebrachten Telefonats zurück, sprach von einem Verhalten „auf der Kippe zwischen fehlerhaft und grob fehlerhaft“ sowie von „vielen Missverständnissen“ unter den beteiligten Ärzten.

Der Acht-Stunden-Tag im Gerichtssaal zeigte: Wenn schon nicht grob fehlerhaft, dann haben die Ärzte rund um Ivan Klasnic aber auf jeden Fall grob oberflächlich gearbeitet. „Wenn man sieht, wie dort gehandelt wurde, bin ich froh, dass bei Werder nur einer krank geworden ist“, sagte der ehemalige kroatische Nationalspieler: „Aber jetzt schieben sich alle die Schuld hin und her. Keiner will’s gewesen sein.“ Für Teichner ist das mittlerweile „unerträglich“. - csa