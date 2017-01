Grippe: Florian Kainz bleibt daheim

Österreicher bisher glücklos

+ © nordphoto Werder-Profi Florian Kainz reist nicht mit nach Andalusien. Er ist an einer Grippe erkrankt. © nordphoto

Bremen - Für Florian Kainz hätte das Trainingslager in Spanien eine Chance sein können, sich in den Vordergrund zu spielen. Doch daraus wird wohl nichts. Wegen einer Grippe bleibt der Österreicher vorerst in Bremen.

Vielleicht reist er der Mannschaft noch hinterher, wenn er Schnupfen und Husten losgeworden ist. Dass Kainz (24) ausgerechnet jetzt krank ausfällt, passt zu seinem bislang völlig missglückten Werder-Engagement. Seit seinem 3,5 Millionen Euro teuren Wechsel von Rapid Wien nach Bremen im Sommer kam der Linksaußen nur auf einen Kurzeinsatz in der Bundesliga.

csa