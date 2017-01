Gnabry: Wirft er Samstag den Blick in die Zukunft?

bremen - Gegenwart trifft auf Zukunft? Wenn Werder Bremen am Samstag den FC Bayern München empfängt, dann ist das in den Augen vieler für Serge Gnabry genau diese Zusammenkunft. Aktueller Club gegen zukünftigen Verein – die Spekulationen rennen seit Gnabrys Ankunft in Bremen in diese Richtung. Bisher haben die Grün-Weißen mit ihrem Sportchef Frank Baumann an der Spitze kein Mittel dagegen gefunden. Weshalb auch in den Tagen vor dem Gastspiel der Bayern im Weserstadion das Gnabry-Thema unvermeidbar ist.

Baumann sagt, er möchte sich erst so spät wie möglich dazu äußern, um die Diskussion nicht unnötig zu befeuern. Gestern schwieg er folglich. Trainer Alexander Nouri versuchte es wiederum mit Gelassenheit – argumentativ kam er jedoch etwas ausweichend daher. Ob Gnabry das Getuschel belasten würde, wurde er gefragt. Antwort: „Ich gehe davon aus, dass er am Samstag ein gutes Spiel zeigen will.“

Davon sollte man freilich vor jeder Partie ausgehen. Aber immerhin rechnet Nouri gegen die Bayern wieder mit Gnabry. Gegen Borussia Dortmund hatte sich der Offensivspieler noch wegen eines Magen- und Darminfekts auswechseln lassen müssen. Gestern fehlte der 21-Jährige zudem beim Training. Heute soll er jedoch wieder mitwirken – „entweder individuell oder mit der Mannschaft“, so Nouri.

Dass Serge Gnabry gegen Dortmund offenbar zuviel gewollt und seine Magenprobleme verschwiegen hatte, ist für den Coach längst abgehakt: „Ich sehe es so: Der Spieler wollte für das Team alles geben, dann hat er gemerkt, dass es nicht geht. Da gibt es von mir keinen Vorwurf.“ J csa