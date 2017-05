Zwei Osnabrücker geben „Riesenfehler“ zu

Bremen - Wer es war, wurde am späten Abend bekannt. Was es war, war schon vorher klar: eine unsportliche Sauerei.

Drei Spieler des VfL Osnabrück haben vor dem Endspurt des Abstiegskampfes in der Dritten Liga versucht, von Werder Bremen Gegenleistungen für ein positives Ergebnis gegen den SC Paderborn zu erwirken. Zwei von ihnen sind namentlich bekannt. Addy Waku Menga und Marc Heider, beides ehemalige Spieler der Bremer U23.

In der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ gab der seit Wochen verletzte Heider zu, einen „Riesenfehler begangen“ zu haben. Menga und er hätten dem Drängen eines namentlich nicht genannten Teamkollegen nachgegeben, alte Bekannte in Bremen zu kontaktieren.

DFB-Vizepräsident Koch bedankt sich bei den Bremern

„Er hat mich immer wieder genervt, deshalb habe ich einen ehemaligen Mitspieler angerufen, mit dem ich ohnehin regelmäßig in Kontakt bin“, sagte Heider: „Dem habe ich gesagt, dass einer meiner VfL-Kollegen glaube, Werder würde uns für einen Sieg etwas zahlen. Mein Freund hat mich gefragt, was der Typ sich denken würde. Damit war der Fall für mich erledigt.“

Die angesprochenen Bremer – ein Spieler und eine Person aus dem Umfeld der Mannschaft – meldeten die Anrufe am Donnerstag an den Ombudsmann der Vereinigung der Vertragsfußballer (VdV), Werder trat in Kontakt zum VfL Osnabrück, der daraufhin die drei in Verdacht stehenden Spieler gegen Paderborn nicht in den Kader berief. Trotzdem kam der VfL zu einem sportlich sauberen 0:0, und Werders U23 rettete mit einem 1:0 über den VfR Aalen den Klassenerhalt.

Heider: „Das war einfach dumm“

Nun ermitteln die Staatsanwaltschaft und die DFB-Ethikkommission. DFB-Vizepräsident Rainer Koch bedankte sich für das Bremer Vorgehen. Damit sei ein „großer Schaden von der Dritten Liga abgewendet worden“, sagte er.

„Von uns wurde eine Motivation eingefordert“, beschreibt Werder-Nachwuchsmanager Björn Schierenbeck den Fall: „Zahlen wurden aber nicht genannt.“ Das beteuern auch die beiden Osnabrücker. „Das war einfach dumm, aber wir haben die Tragweite einfach nicht erkannt“, sagte Marc Heider, der von 2006 bis 2009 bei Werder Bremen spielte. Addy Waku Menga trug in der Saison 2009/10 das Bremer Trikot.

(mit dpa)

Quelle: WerderStube