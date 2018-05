Gerüchte-Ticker: Grifo als Ersatz für Bittencourt?

Bremen - Neben der DeichStube liegt die Gerüchteküche. Und im Sommer brodelt es da immer gewaltig. Wer kommt zum SV Werder Bremen, wer verlässt den Verein? Hier findet ihr die aktuellen Transfergerüchte - aber Achtung: nicht alles DeichStuben-geprüft!

+++ Freitag, 18. Mai +++

Vincenzo Grifo: Was läuft da zwischen Werder und Grifo? Laut „rp-online“ sollen die Bremer Interesse an einer Verpflichtung des 25-jährigen Linksaußen von Borussia Mönchengladbach haben. Linksaußen? Da war doch was. Erst vor Kurzem war Werder an Leonardo Bittencourt dran, wie Sportchef Frank Baumann bestätigt hat. Doch Bittencourt wechselte zu Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim. Ist Grifo also nun der Ersatz für Bittencourt? Schon vor seinem Wechsel zu Gladbach hatte Bremen Interesse am Flügelflitzer. Grifo hat eine schwere Saison hinter sich, war oft verletzt und kam nur auf 17 Einsätze, in denen er vier Tore vorbereitete.

+++ Sonntag, 13. Mai +++

Thomas Delaney: Bei welcher Summe wird Werder schwach, wenn es um Thomas Delaney geht? Laut der dänischen Zeitung „Ekstrabladet“ fordern die Bremer rund 22 Millionen Euro für den Dänen. Sollte Delaney tatsächlich für eine solche Summe wechseln, würde dessen Ex-Club FC Kopenhagen mitverdienen. Angeblich 15 Prozent des Erlöses gehen an den dänischen Club. Außerdem macht ein neues Gerücht aus der Premier League die Runde: Laut „The Sun on Sunday“ interessiert sich Crystal Palace nach Delaney.

Leonardo Bittencourt: Erst schien Werder so nah dran, jetzt ist der Wechsel nach Bremen offenbar in weite Ferne gerückt. Leonardo Bittencourt steht laut einem Bericht des „Kicker“ kurz vor der Unterschrift beim kommenden Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim. Und der 24-Jährige ist wohl noch günstiger als zunächst erwartet: Die Ablöse soll bei sechs Millionen Euro liegen.

+++ Dienstag, 8. Mai +++

Christopher Antwi-Adjei: Der Flügelspieler des SC Paderborn war ein Garant für den Aufstieg des Drittligisten in die Zweite Liga (bisher 35 Spiele, 7 Tore). Bundesligisten wie Werder Bremen sollen den 24-Jährigen bereits beobachtet haben, berichtet „liga3-online.com“. Laut „Westfalen-Blatt“ hat auch Mainz 05 Interesse. Eine offizielle Anfrage gebe es laut SCP-Manager Markus Krösche bisher nicht.

Ishak Belfodil: Nach 1899 Hoffenheim soll nun auch Schalke 04 Interesse am Werder-Stürmer haben. Das berichtet die „Bild“. Belfodil, zurzeit von Standard Lüttich ausgeliehen, wird die Hanseaten wohl nach der Saison verlassen.

+++ Samstag, 5. Mai +++

Leon Guwara: Laut der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“ steht Werder-Leihgabe Leon Guwara kurz vor einem Wechsel zum FC Utrecht. Beide Seiten sollen sich bereits einig sein. Der Transfer soll unmittelbar nach Saisonende finalisiert werden. Werder-Sportchef Frank Baumann hatte gegenüber der „Bild“ bestätigt: „Es gibt einige Interessenten für Leon. Wir sind gesprächsbereit.“ Bei Werder hat Guwara wohl keine Zukunft, in Ludwig Augustinsson und Marco Friedl ist die Konkurrenz hinten links schlicht zu groß für den 21-Jährigen. Sein Vertrag an der Weser läuft noch bis 2019.

+++ Donnerstag, 3. Mai +++

Ishak Belfodil: TSG 1899 Hoffenheim soll nach Angaben von „Sport 1“ an einer Verpflichtung von Werder-Stürmer Ishak Belfodil sein. Der 26-jährige Algerier könnte dort Mark Uth ersetzen. Der Angreifer wechselt zum FC Schalke 04. Mit Wechseln kennt sich Belfodil bestens aus: Zehn Transfers seit 2009, an denen acht Clubs beteiligt waren, stehen in seinem Lebenslauf. Am Saisonende macht sich der Wandervogel wahrscheinlich wieder auf die Reise.

Nemanja Maksimovic: Laut dem spanischen Portal „Superdeporte“ soll Nemanja Maksimovic bei mehreren Bundeliga-Clubs, insbesondere Werder, auf der Liste stehen. Auch dem FC Getafe und CD Leganes wird das Interesse an den 23-jährigen Mittelfeldmann vom FC Valencia (Vertrag bis 2022) nachgesagt. Der Name Maksimovic tauchte in der Vergangenheit schon ein paar Mal auf. Sein aktueller Marktwert liegt laut „transfermarkt.de“ bei drei Millionen Euro.

+++ Mittwoch, 2. Mai +++

Leoanardo Bittencourt: Die halbe Bundesliga will ihn, auch englische und französische Clubs sind interessiert, doch das Rennen macht wohl der SV Werder Bremen: Linksaußen Leonardo Bittencourt vom 1. FC Köln steht laut „kicker“ vor einem Wechsel zum SV Werder. Offiziell bestätigen will das allerdings noch niemand. Werder-Sportchef Frank Baumann erklärte auf Nachfrage der DeichStube: „Zu Gerüchten äußere ich mich nicht.“

+++ Montag, 30. April +++

Mason Mount: Der 19-Jährige Engländer ist angeblich ein Thema beim SV Werder Bremen – das berichtet die englische Zeitung „The Sun“. Mount ist für die laufende Saison vom FC Chelsea in die Niederlande an Vitesse Arnheim ausgeliehen – den Ex-Club von Werders Winterzugang Milot Rashica. Neben dem SVW sollen aber auch Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Sporting Lissabon und mehrere englische Clubs an Mount interessiert sein. Die Bilanz des offensiven Mittelfeldspielers liest sich jedenfalls gut: In 28 Eredivisie-Partien hat Mount acht Tore erzielt und acht weitere vorbereitet.

