Geistige Erholung für gute Leistung

Osnabrück - Florian Kohfeldt lächelte nach dem Spiel. Der Ausflug nach Osnabrück hatte sich für den SV Werder gelohnt. Es gab nicht nur einen 2:1 (1:0)-Sieg im Test gegen den Drittligisten VfL Osnabrück, sondern auch jede Menge positive Geschichten – von alten Herren und jungen Hoffnungsträgern. Als Belohnung schenkte Coach Kohfeldt seinen Spielern drei freie Tage zur „geistigen Erholung“.

Nun soll bloß keiner denken, der SV Werder würde sich als Tabellenvierter der Bundesliga in der Länderspielpause genüsslich zurücklehnen. „Wir haben in der Woche gut gearbeitet“, hob Kohfeldt hervor. Und er hatte sich schon kurz nach dem Spiel die Laufdaten seiner Akteure angeschaut und war auch damit sehr zufrieden. Nur die Anfangsphase und Teile der zweiten Halbzeiten waren nicht so ganz in seinem Sinne gewesen, aber das hakte er unter dem Thema Testspiel mit vielen fehlenden Stammkräften ab. „In der ersten Halbzeit fressen wir durch individuelle Fehler zu viele Konter“, monierte Kohfeldt: „Nach der Pause fehlte dann durch die vielen Wechsel auch etwas die Abstimmung.“

Drobny mit starken Paraden

Einer nutzte den schwachen Beginn allerdings zu einem ganz starken Auftritt: Jaroslav Drobny. Der Keeper, der mittlerweile auch schon 38 Jahre alt ist, vertrat Jiri Pavlenka und Luca Plogmann glänzend, zeigte einige richtig gute Paraden – die beste gegen den durchgebrochenen Luca Pfeifer (6.). „Er ist immer noch ein sehr guter Torwart“, lobte Kohfeldt und fügte schmunzelnd noch an: „Wir scheinen, alte Männer ganz gut in Bewegung halten zu können.“

Damit spielte der Coach auf Claudio Pizarro an. Der 40-Jährige war neben Drobny der beste Bremer. Nur ein Tor wollte ihm wieder nicht gelingen – trotz bester Chancen. „Das wird kommen, und er wird nicht nur ein Tor machen“, prophezeite Kohfeldt.

Immerhin gab Pizarro wieder den Vorbereiter, diesmal bediente er Kevin Möhwald. Der Ex-Nürnberger jagte die Kugel mit dem rechten Fuß ins Netz (25.). „Natürlich ist so ein Tor schön für mich“, sagte der 25-Jährige, der im Sommer mit großen Hoffnungen an die Weser gewechselt war, aber sich nur selten zeigen durfte. In Osnabrück war das anders, da bekam er 90 Minuten. Die nutzte er, um seine Klasse mehr als anzudeuten – nicht nur beim Tor.

Und noch einer spielte sich ins Rampenlicht: Jonah Osabutey. Nach dem Osnabrücker Ausgleich durch Bashkim Renneke (52.) besorgte der U23-Stürmer den Siegtreffer mit einer feinen Kopfball-Bogenlampe (70.). „Für ihn freut es mich besonders“, sagte Kohfeldt. Der 20-Jährige hatte großes Verletzungspech, jetzt war er Werders Glücksfall und schickte die Profis mit einem Sieg in den Kurz-Urlaub.

Werder: Drobny - Jacobsen (46. Bünning), Langkamp, Moisander (46. Rieckmann), Friedl - Sahin, Möhwald, Wagner (78. Young), Klaassen (64. Groß) - Kruse (64. Osabutey), Pizarro (46. Ronstadt). n kni

Quelle: DeichStube