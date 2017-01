Santiago Garcia: Ab in den nächsten Flieger

Nach verpasstem Rückflug

+ © nordphoto Bremen-Profi Santiago Garcia hebt am Mittwoch mit der Mannschaft ins Trainingslager ab. © nordphoto

Bremen - Mit Santiago Garcia bricht Werder Bremen heute ins Trainingslager nach Alhaurin el Grande in Andalusien/Spanien (bis 10. Januar) auf. Der Argentinier war am Dienstag mit einem Tag Verspätung in Bremen eingetroffen, weil in der Heimat ein gebuchter Flug gestrichen worden war.

Der Linksverteidiger absolvierte am Dienstag aber gleich die angesetzten Trainingseinheiten mit der Mannschaft und geht heute schon wieder in die Luft. Um 8.30 Uhr startet die Charter-Maschine mit Werder an Bord vom Bremer Flughafen gen Andalusien. Um 15 Uhr wird dort das erste Mal trainiert.

csa