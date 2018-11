Spiele terminiert: Weihnachtsglück für Werder

Bremen - Aufatmen beim SV Werder und seinen Fans: Der Bundesligist ist vom Weihnachts-GAU verschont geblieben. Das letzte Hinrundenspiel steigt nicht wie schon befürchtet am Tag vor Heiligabend, sondern bereits am Samstag, 22. Dezember. Dann muss Werder bei RB Leipzig antreten und das zur beliebten Zeit um 15.30 Uhr.

Die DFL hat auch sechs weitere Spieltage terminiert – und damit kann Werder ebenfalls sehr zufrieden sein. Das mögliche Spitzenspiel bei Borussia Dortmund findet am Samstag, 15. Dezember, um 18.30 Uhr statt. In der dann folgenden Englischen Woche empfangen die Bremer am Mittwoch, 19. Dezember, um 20.30 Uhr, 1899 Hoffenheim. Am 22. Dezember gibt es dann den Hinrunden-Abschluss in Leipzig.

Neues Jahr startet mit kleinem Nordderby

Im neuen Jahr geht es für Werder am Samstag, 19. Januar, um 15.30 Uhr mit dem kleinen Nordderby bei Hannover 96 weiter. Auch das Heimspiel gegen Frankfurt (26. Januar, 18.30 Uhr) und das Gastspiel in Nürnberg (2. Februar, 15.30 Uhr) wurden auf einen Samstag gelegt. Sonntags empfängt Werder dann am 10. Februar den FC Augsburg (15.30 Uhr).

Alle neuen Termine im Überblick:

15. Spieltag: BVB – Werder (Samstag, 15. Dezember, 18.30 Uhr)

16. Spieltag: Werder – Hoffenheim (Mittwoch, 19. Dezember, 20.30 Uhr)

17. Spieltag: Leipzig – Werder (Samstag, 22. Dezember, 15.30 Uhr)

18. Spieltag: Hannover – Werder (Samstag, 19. Januar, 15.30 Uhr)

19. Spieltag: Werder – Frankfurt (Samstag, 26. Januar, 18.30 Uhr)

20. Spieltag: Nürnberg – Werder (Samstag, 2. Februar, 15.30 Uhr)

21. Spieltag: Werder – Augsburg (Sonntag, 10. Februar, 15.30 Uhr)

Quelle: DeichStube