Kruse sauer auf Schiri und Leistung

Freiburg. Werder-Profi Max Kruse war nach der 0:1-Niederlage beim SC Freiburg schwer bedient und das aus mehreren Gründen: Der Angreifer ärgerte sich über einen nicht gegeben Elfmeter und über eine schwache Leistung seiner Mannschaft, die wieder voll im Abstiegskampf steckt.

Als Kruse direkt nach dem Spiel zum Sky-Interview kam, da schlug er das Angebot aus, die wichtigste Szene der Schlussphase noch einmal anzugucken. „Brauche ich nicht“, fauchte Kruse: „Ich weiß nicht, wer da eine zweite Meinung hat, den müssen Sie mir zeigen.“

Kruse war im Strafraum von Janik Haberer gestoßen worden und dann auf dem Weg zum Ball zu Fall gekommen. Doch Schiedsrichter Robert Hartmann ließ weiterspielen. Bei den Freiburgern entschied er dagegen gleich zwei Mal auf Strafstoß. In der ersten Halbzeit hatte Aron Johannsson den ihm enteilten Marco Terrazzino von hinten mit den Händen ziemlich ungeschickt attackiert. Ein durchaus berechtigter Strafstoß. „Wenn er den Elfmeter für Freiburg gibt, dann muss er ihn auch für uns geben“, urteilte Werder-Angreifer Florian Kainz und ordnete beide Aktionen in die Rubrik „Kann man, muss man aber nicht geben“ ein.

Freiburg verschießt zweiten Elfmeter

Petersen hatte Freiburgs ersten Strafstoß zum Siegtreffer genutzt. Die zweite Gelegenheit vom Punkt ließen sich die Gastgeber entgehen, Haberer knallte die Kugel an die Latte (88.). Zuvor war Petersen nach einem Zweikampf mit Milos Veljkovic zu Fall gekommen – auch keine ganz klare Geschichte. Bei allen Situation kam der Videobeweis offenbar nicht zum Einsatz, zumindest sah es nicht nach einem Kontakt von Hartmann zur Zentrale in Köln aus.

Werder war nicht nur wegen der Elfmeter nicht so gut auf Hartmann zu sprechen. „Es waren viele kleine Entscheidungen im Spiel gegen uns“, haderte Kainz. Dazu gehörte auch das brutale Foul von Amir Abrashi an Bargfrede, das nur mit Gelb geahndet worden war (34.).

Nächste Partie gegen den HSV

Doch die Bremer gaben nicht allein Hartmann die Schuld an der Niederlage. „Unsere erste Halbzeit war grottenschlecht. Wir haben nicht gut gestanden, nicht gut gepresst“, gestand Kruse: „Die zweite Halbzeit war zwar besser, aber wir hatten nicht die Torgefahr.“ Der Ersatzkapitän für den verletzten Zlatko Junuzovic schaute aber schon nach vorne: „Wir werden nun in der Woche daran arbeiten, was wir besser machen müssen. Und dann wollen wir gegen den HSV einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.“ Am Samstagabend steigt im Weserstadion das Nordderby gegen den Hamburger SV.

