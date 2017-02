Frank Baumann im Interview: Ismael wird abgehängt, wenn...

Bremen - Von Björn Knips und Carsten Sander. Werder-Sportchef Frank Baumann trifft in den nächsten zwei Spielen auf zwei alte Wegbegleiter: Valerien Ismael (Trainer VfL Wolfsburg) und Torsten Frings (Trainer Darmstadt 98). Im Interview spricht Baumann über Vergangenheit und Zukunft.

Im Erfolg vereint, immer noch. So hängen sie da. Rechts Frank Baumann mit dem DFB-Pokal in der Hand, links Valerien Ismael stolz mit nach oben gereckter Meisterschale. Die beiden großformatigen Fotos zieren eine orangefarbene Wand im Besprechungsraum der Geschäftsführeretage des Weserstadions. Sie zeugen vom Double 2004, das Kapitän Baumann und Innenverteidiger Ismael gemeinsam gefeiert hatten.

Am Freitag sehen sich die beiden Club-Helden wieder – diesmal als Gegner. Sportchef Baumann gastiert mit Werder Bremen bei dem von Ismael trainierten VfL Wolfsburg. Vom Double-Glanz wird dann jedoch nichts mehr zu sehen sein. Das Spiel ist ein Sorgenduell, der 16. besucht den 14. – im Interview spricht Frank Baumann nicht nur über Ismael, sondern auch über Alexander Nouri, den eigenen Coach, sowie ein weiteres Klassentreffen – dann mit Torsten Frings.

Herr Baumann, nicht nur hier im Besprechungsraum, sondern auch an vielen anderen Stellen im Weserstadion hängen Bilder von Valerien Ismael. Am Freitag ist er aber ein großer Widersacher im Abstiegskampf.

Baumann: Und wenn er gewinnt, müssen wir uns ernsthaft überlegen, ob die Bilder hängen bleiben (lacht).

Sie haben 2004 gemeinsam das Double gewonnen. Kann man sich jetzt noch als Kumpel von einst begegnen oder geht das in dieser für beide Clubs prekären Lage nicht mehr?

Baumann: Doch – das geht. Natürlich drehen sich die Gedanken mehr um die aktuelle Situation. Aber wenn man mal zusammen ist, spricht man gerne über gute, alte und vor allem entspanntere Zeiten.

Haben Sie noch oft Kontakt?

Baumann: Ab und zu, nicht regelmäßig. Natürlich habe ich seinen Weg verfolgt. Mich freut es, dass er diese Chance bekommen hat. Ab Samstag drücke ich ihm wieder die Daumen, dass er Erfolg hat.

Was zeichnet ihn als Trainer aus?

Baumann: Ich denke, er ist ein sehr akribischer Arbeiter, der sehr viel von seiner Mannschaft fordert, aber trotzdem ein gutes Verhältnis zu ihr hat.

Als Sie mit ihm zusammen gespielt haben, war da schon absehbar, dass er mal Trainer wird?

Baumann: Valerien war schon immer jemand, der viel reflektiert hat. Ich dachte aber immer, dass er eher im Bereich Management arbeiten wird, wie er es am Anfang bei Hannover 96 gemacht hat.

Wieso?

Baumann: Weil er alle Voraussetzungen mitbringt, um in diesem Bereich zu arbeiten. Und er ist sehr gut vernetzt.

+ Valerien Ismael spielte von 2003 bis 2005 an der Seite von Frank Baumann und hatte Anteil an Werders Doublesieg 2004. © nordphoto

Ehemalige Werderaner stehen beim VfL Wolfsburg hoch im Kurs: Waren Sie überrascht, dass Olaf Rebbe der Nachfolger von Klaus Allofs wurde?

Baumann: Das war genauso wenig zu erwarten wie die Tatsache, dass Klaus gehen musste. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass Olaf die Qualitäten hat, diesen Job auszufüllen. An der Seite von Klaus konnte er viel lernen.

Haben Sie schon direkt miteinander verhandelt?

Baumann: Olaf saß im Sommer bei den Gesprächen zum Transfer von Max Kruse mit am Tisch – und wir tauschen uns auch regelmäßig aus.

Was ist das für ein Austausch?

Baumann: Es geht nicht nur um sportliche, sondern auch um private Dinge. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis.

Gibt es es das bei Ihnen häufiger im Fußball oder ist Olaf Rebbe eine Ausnahme?

Baumann: Er ist kein Einzelfall, aber einer von wenigen.

Was zeichnet diese Freundschaft aus?

Baumann: Großes Vertrauen, viel Respekt und Sympathie. Wir haben viele gemeinsame Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen gesammelt. Als ich noch Spieler war, hatte ich gerade als Kapitän viel mit Olaf zu tun, der sich zum Beispiel um die Sponsorentermine gekümmert hat. Auch in meiner Anfangszeit im Management bei Werder war mir Olaf eine sehr große Hilfe. Da haben wir eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet.

Max Kruse ist in die andere Richtung gewechselt, eigentlich sogar geflüchtet. Wird es am Freitag ein spezielles Spiel für ihn?

Baumann: Ich kann mir schon vorstellen, dass sich Max dort gut präsentieren und zeigen möchte, was er kann. Aber so lange war er ja gar nicht dort (ein Jahr/Anm. d. Red.).

Darf man nach dem 2:0-Sieg in Mainz schon von der Wende bei Werder sprechen?

Baumann: Das wäre mir noch zu früh, weil wir das noch bestätigen müssen. Ein Spiel ist noch keine Wende. Im Nachgang kann Mainz vielleicht mal als Wendepunkt genannt werden. Aber in jedem Fall war der Sieg für die Tabelle und das Vertrauen wichtig.

Gilt das auch für das Vertrauen in Trainer Alexander Nouri?

Baumann: Wir hatten immer ein großes Vertrauen – in die Mannschaft und den Trainer. Das ist doch nicht nur von den Ergebnissen abhängig. Es geht letztlich um die Arbeit. Da waren wir trotz der Niederlagen überzeugt, dass wir es in dieser Konstellation schaffen können.

Können Sie sich die Einstellung, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Arbeit zu bewerten, in dieser prekären Situation überhaupt leisten?

Baumann: Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Wenn man sich die letzten zehn Spiele anschaut, war nur ein etwas schlechteres dabei – das gegen Gladbach. Ansonsten haben wir gute Leistungen gezeigt. Es fehlten zuletzt nur die Punkte.

Nochmal: Ist es nicht ein Ritt auf der Rasierklinge, an die langfristige Perspektive zu denken, wenn kurzfristig der Abstieg droht?

Baumann: Wir denken nicht nur langfristig. Wir sind auch kurzfristig davon überzeugt, dass sich die Arbeit von Alexander Nouri auszahlen wird. Und die Garantie, dass es mit anderen Trainern besser klappt, hat man nie.

Die Leute sagen, Frank Baumann hätte in der Trainerfrage längst gehandelt, wenn er wirkliche Alternativen hätte.

Baumann: Was die Leute denken, kann ich wenig beeinflussen. Fakt ist, wir konzentrieren uns voll darauf, mit Alex aus dieser Situation herauszukommen.

+ Zeigt sich da ein kleines Lächeln im Gesicht von Alexander Nouri? Der Werder-Trainer reagierte insgesamt verhalten nach dem 0:2-Sieg in Mainz. © nordphoto

Sie könnten mit einem klaren Bekenntnis, definitiv bis Saisonende mit Nouri zusammenzuarbeiten, für Klarheit sorgen – oder darf ein Sportchef so etwas nicht tun?

Baumann: Ich habe doch nichts anderes gesagt. Aber wenn man zwei Spiele verliert, heißt es, wir müssen den Trainer wechseln. Gewinnt er dreimal, sollen wir den Vertrag verlängern. Das geht mir in beide Richtungen viel zu schnell. Davon dürfen wir uns nicht treiben lassen. Wir sind von Alex absolut überzeugt. Außerdem glaube ich, dass ich die Diskussion mit Aussagen nicht groß beeinflussen könnte.

Ihr Vorgänger Thomas Eichin hat als Sky-Experte im Rahmen des Mainz-Spiels behauptet, Sie würden sich als Sportchef längst Gedanken über einen neuen Trainer machen, dürften das aber nicht sagen. Hat er Recht?

Baumann: (lacht) Ich weiß nicht, ob er sich als Sportchef diese Gedanken gemacht hat. Thomas hat mit drei verschiedenen Trainern gegen den Abstieg gespielt und war zweimal der Überzeugung, dass er mit dem Trainer den Klassenerhalt schafft. Mit Erfolg. Das zeigt, dass man den Weg gehen muss, von dem man überzeugt ist. Ob bei Thomas Schaaf oder auch bei Viktor Skripnik gab es damals doch ganz, ganz viele Fans und Journalisten, die gesagt haben: „Wenn ihr den Trainer nicht wechselt, steigt ihr ab!“

Und es nicht passiert.

Baumann: Genau. Das zeigt, dass man als Verein die Situation am besten einschätzen kann. Wir fühlen uns durch das Spiel in Mainz bestätigt, nicht an Alex gezweifelt zu haben.

Oder haben Sie nach der Entlassung von Skripnik Hemmungen, noch einen Trainer zu entlassen?

Baumann: Das hat damit wenig bis gar nichts zu tun. Wir müssen jetzt die Situation bewerten. Dementsprechend handeln wir.

Wann muss eigentlich feststehen, ob ein Trainer über das Vertragsende hinaus – bei Nouri ist das am 30. Juni – weiterarbeiten darf?

Baumann: Da gibt es keinen Königsweg. Da ist alles möglich.

Braucht eine Mannschaft nicht dieses Signal vom Verein, dass dieser Trainer der richtige ist?

Baumann: Die Mannschaft muss nur deutlich spüren, dass der Verein komplett hinter dem Trainer steht. Was in einem halben Jahr oder später der Fall sein wird, das ist für die Mannschaft nicht entscheidend.

Wo sehen Sie als Sportchef Ihren Anteil an der Situation?

Baumann: Klar hinterfrage ich mich ständig. Ich muss mir, glaube ich, nicht vorwerfen lassen, dass ich in den letzten Monaten alle Schuld von mir geschoben hätte. Auch ich bin ein Teil des Ganzen.

Gibt es schon Lehren, die Sie aus den Entscheidungen dieser Saison gezogen haben?

Baumann: Nochmal: Ich überprüfe mich auch. Ich glaube trotzdem, dass ich vieles so wiedermachen würde. Fehlerlos ist natürlich niemand, aber eine tiefergehende Analyse würde ich erst nach einer Saison ziehen wollen.

Die Fans haben in den vergangenen beiden Jahren mit Aktionen wie „AllezGrün“ und „Greenwhitewonderwall“ geholfen, den Abstieg zu verhindern. Jedes Mal war es ein großer Kraftakt. Ist so etwas überhaupt noch ein drittes Mal möglich?

Baumann: Fakt ist, dass in erster Linie wir gefordert sind, es gar nicht erst zu so einem Kraftakt kommen zu lassen. Was man unabhängig von den Aktionen am Saisonende sagen muss, ist, dass die Fans uns immer, egal ob zu Hause oder auswärts, großartig unterstützen. Das ist immer eine große Hilfe. Der alles entscheidende Faktor sind aber wir. Wenn wir so auftreten wie in Mainz, wenn wir so kämpfen, so zusammenhalten und alles geben, wird die Unterstützung auch immer da sein.

Muss für eine Leistung wie in Mainz immer erst das schwere Geschütz wie Ihre öffentliche Kritik nach dem Gladbach-Spiel aufgefahren werden? Und muss dafür erst ein Kurztrainingslager her?

Baumann: Wir werden in den nächsten Spielen sehen, ob es erst dann funktioniert, wenn der Druck richtig groß ist. Ich habe die Hoffnung, dass wir das Selbstvertrauen und den Schwung aus dem Mainz-Spiel mitnehmen und jetzt eine kleine Serie starten können.

In Mainz gab es auf dem Teamabend Steaks – wurden die möglicherweise roh serviert?

Baumann: (lacht) Ja, wenn das so einfach wäre...

Im Ernst: Würde ein Kurztrainingslager auch noch ein zweites oder drittes Mal Sinn machen?

Baumann: Das ist wiederholbar. In dieser konkreten Situation nach den vier Niederlagen war es der richtige Schritt. Ich glaube aber nicht, dass für das Spiel in Wolfsburg nochmal etwas Konkretes geplant ist.

Nach Wolfsburg folgt Darmstadt – dann steht in Lilien-Coach Torsten Frings der nächste alte Freund vor der Tür. Die Klassentreffen im Tabellenkeller gehen gewissermaßen weiter. Schon etwas komisch, oder?

Baumann: Ja, aber das ist Teil des Geschäfts. Früher hat man gegen ehemalige Mitspieler auf dem Platz gestanden, jetzt begegnet man sich in anderer Funktion. Ich habe mich für Torsten sehr gefreut, dass er die Chance, Cheftrainer in der Bundesliga zu werden, bekommen hat. Er hat ja auch schon gezeigt, dass er in Darmstadt etwas bewegen kann, dass er die Qualität dafür hat. Aber in den 90 Minuten gibt es keine Geschenke. Ich freue mich jedoch, ihn wiederzusehen.

Hat das Verhältnis gelitten durch den Rauswurf bei Werder?

Baumann: Das ist ja eher eine Frage, die Torsten beantworten müsste. Aus meiner Sicht haben wir nach wie vor ein gutes Verhältnis. Wir haben auch nach der Trennung Kontakt gehabt, es ist alles gut.

Ist es vorstellbar, dass der Sportchef Frank Baumann eines fernen Tages mal einen Trainer Valerien Ismael oder Torsten Frings bei Werder auf den Chefposten setzt?

Baumann: Wenn ich jetzt Ja sage, dann werden viele Kritiker aufschreien und sagen: ,Die schmoren in ihrem eigenen Saft!’ Grundsätzlich traue ich beiden viele gute Jahre in der Bundesliga zu. Aber ob das jemals wieder bei Werder Bremen sein wird, kann man jetzt definitiv nicht einschätzen.