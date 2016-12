Bremer Fortschrittchen

Werder verlängert die eigene Serie und punktet, ohne zu glänzen

+ © imago Recht zufrieden wirkten Max Kruse (re.) und Claudio Pizarro (Mitte) als sie ihren Weihnachtsgruß an die Fans durch das Stadion trugen. Werder hofft auf eine Fortsetzung der eigenen Serie am Mittwoch in Hoffenheim. © imago

Bremen - Von Carsten Sander. Als die Spieler des SV Werder das Transparent mit dem aufgedruckten Weihnachtsgruß an die Fans vor sich her trugen, wussten sie: Es kann doch noch etwas werden mit frohen Weihnachten.

Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln sind die Bremer nunmehr seit vier Spielen ungeschlagen und haben ein Spiel vor Ende des Fußball-Jahres schon fünf Punkte zwischen sich und einen direkten Abstiegsplatz gebracht. Das ist zwar kein Sicherheit versprechender Vorsprung, aber die Situation ist jetzt eine ganz andere als vor der Vier-Spiele-Serie. Was noch fehlt zu friedlichen und sorgenreduzierten Feiertagen, ist eine Überraschung am Mittwoch bei der noch ungeschlagenen TSG 1899 Hoffenheim.

Das Unentschieden am Samstag hatte zwar keinen Grund geliefert, weshalb sich Spieler und Fans des SV Werder vor Begeisterung hätten überschlagen müssen, aber der Punktgewinn gegen den Tabellensiebten wurde allgemein als weiterer Hinweis auf positive Veränderungen im Team wahrgenommen. „Wir haben“, stellte Sportchef Frank Baumann fest, „in der Schlussphase das Unentschieden nicht mehr hergegeben. Das war schon mehrfach anders gewesen.“

Gegen Mainz und Frankfurt hatten späte Gegentore wichtige Punkte gekostet. Diesmal blieb wenigstens einer auf dem eigenen Konto. „Zufrieden, aber nicht superglücklich“ sei die Mannschaft damit, teilte Innenverteidiger Niklas Moisander mit: „Wir sind viermal in Folge ungeschlagen – das ist viel besser als zuletzt.“

Werder bestätigt eigenen Aufwärtstrend

Der Fortschritt ist natürlich am besten an den geholten Punkten abzulesen. Gegen Köln funktionierte aber etwas, was vor kurzem noch gründlich in die Hose gegangen wäre. Weil Trainer Alexander Nouri nach einer schwachen ersten Halbzeit die Kölner Dominanz im Mittelfeld eindämmen wollte, kopierte er nach der Halbzeitpause das System des Gegners, machte aus einem 4-4-2 ein 3-5-2. Moisander nannte es zwar nur einen „small change“, eine kleine Veränderung, aber sie führte dazu, dass Werder die Partie besser in den Griff bekam.

„In der einen oder anderen Situation hätte die Partie kippen können“, räumte Kölns Trainer Peter Stöger im Rückblick ein. Nouri fühlte sich trotz eines kleinen Chancenplus’ für den Gegner tatsächlich nicht ganz weit weg vom Sieg: „Irgendwie war mehr drin.“ Schlussendlich blieb es aber bei den Toren von Artjoms Rudnevs für Köln (28.) und Serge Gnabry für Bremen (40.) – womit Frank Baumann „ganz gut leben“ konnte und auch Peter Stöger „nicht unzufrieden“ war.

Werder hatte den eigenen Aufwärtstrend bestätigt, ohne fußballerisch zu glänzen. Die Fähigkeit, auch mit mäßigen Leistungen zu punkten, wollte Fin Bartels dann auch sogleich als weiteres Fortschrittchen verbuchen. „Punkt mitgenommen, alles okay“, meinte er. Sollte er eben das auch nach dem Spiel in Hoffenheim sagen dürfen, wäre die Werder-Zufriedenheit sicher noch größer.

Bauer und Sane finden Gefallen an Dreierkette

Dass die Bremer im Kraichgau wieder die Dreierkette wählen, ist dabei nicht ausgeschlossen. Denn Nouri ist ein Freund dieses Systems, das eine Überzahl im Mittelfeld und mehr Kompaktheit in der Defensive verspricht, wenn sich die Außenspieler fallen lassen und so aus einer Dreier- eine Fünferkette wird. „Ich mag dieses System“, urteilte Rechtsverteidiger Robert Bauer, der mit Lamine Sane und Moisander das absichernde Trio bildete. Auch Sane ist ein Fan: „Mir bereitet das keine Probleme, ich habe in Bordeaux relativ häufig Dreierkette gespielt.“

Aber als gefestigt kann die taktische Variante noch nicht gelten. Bis dato hatte Nouri nur in Schlussphasen auf die Dreierkette gesetzt, die zweite Halbzeit gegen Köln war jetzt jedoch eine gute Arbeitsprobe über einen längeren Zeitraum. Im Winter-Trainingslager in Spanien wird Coach Nouri gewiss intensiv daran feilen. „Flexibilität zu erlangen, ist ein Prozess, daran musst du über einen längeren Zeitraum arbeiten“, sagte er.