Kohfeldts großes Schweigen: „Ich wollte Kainzi sauer machen“

Ungewöhnliche Maßnahme des Werder-Trainers

+ © imago Florian Kainz hatte mit zwei guten Aktionen großen Anteil am Auswärtssieg gegen den FC Augsburg. © imago

Augsburg - Es war eine ungewöhnliche Maßnahme, die Werder-Coach Florian Kohfeldt nach dem 3:2-Sieg in Augsburg verriet. Sie betraf Florian Kainz. Der Außenstürmer war nach zwei Partien als Zuschauer in die Startelf zurückgekehrt und hatte mit seiner Flanke zum 1:0 und seinem Einsatz vor dem 2:0 großen Anteil am Auswärtssieg.