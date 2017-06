Kainz: Plötzlich in Reihe eins

Wien/Bremen - Florian Kainz kommt ins Rollen. Bei Werder Bremen soll er Serge Gnabry ersetzen, und auch in der Nationalmannschaft Österreichs will sich der 24-Jährige festbeißen.

Plötzlich in Reihe eins: Lange musste Florian Kainz hinter anderen anstehen, musste damit klarkommen, dass er nur zweite Wahl war oder sogar dritte. Bei Werder Bremen war das so, im österreichischen Nationalteam auch. Doch damit hat es jetzt offenbar ein Ende. Kainz rückt auf – im Club und in der ÖFB-Auswahl.

Wenn alles so kommt, wie er glaubt, wird Kainz am Sonntag im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland zur österreichischen Startelf gehören. Er könnte von der Sperre des Ex-Bremers Marko Arnautovic profitieren und dessen Platz im linken Mittelfeld einnehmen. „Ich schätze meine Chance, dass ich zum Spielen komme, schon gut ein. Ich versuche, im Training Gas zu geben und mich zu empfehlen“, sagt der 24-Jährige selbstbewusst. Für Kainz wäre es das zweite Länderspiel, nachdem er im November 2015 seine Premiere gefeiert hatte – mit einem Acht-Minuten-Einsatz gegen die Schweiz. Fast eineinhalb Jahre später könnte die Nationalmannschaftskarriere gegen Irland endlich ihre Fortsetzung finden.

Kainz: „Für mich wäre es eine Riesen-Chance“

ÖFB-Trainer Marcel Koller hat Kainz zuletzt gelobt. Der Werder-Profi sei „sehr gut drauf“, hatte der Coach gesagt und diese positive Rückmeldung offenbar auch im persönlichen Gespräch mit dem Spieler verstärkt. Kainz jedenfalls trat im Lager der Nationalmannschaft ausgesprochen gut gelaunt auf. „Er hat mir gesagt, dass ich ganz gut trainiert habe und so weitermachen soll. Ich fühle mich gut“, meint Kainz, der natürlich weiß, dass es jetzt gilt für ihn. Gegen Irland muss er Leistung zeigen, wenn er dauerhaft zu Kollers Kader gehören möchte: „Für mich wäre es auf jeden Fall eine Riesen-Chance, wenn ich zum Einsatz kommen würde.“

Eine Riesen-Chance tut sich für Kainz auch bei Werder auf. Nach dem Weggang von Serge Gnabry gilt er als der wahrscheinlichste Nachrücker. Der Schritt vom Joker zum Stammspieler steht an – und Kainz will ihn gehen. Das erste Jahr bei Werder habe er „vor allem im mentalen Bereich für mich genutzt. In Österreich war ich immer Stammspieler, jetzt musste ich mich neu durchsetzen und nach dem Herbst zurückkämpfen. Daher war es ein ganz wichtiges Jahr in meiner Karriere.“

Quelle: WerderStube