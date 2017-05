Bartels hadert mit Schiedrichter Perl

Dortmund - Hätte, Wenn und Aber - das ist nach Niederlagen oft müßig. Aber über eine Schiedsrichter-Entscheidung musste sich Werder-Angreifer Fin Bartels nach der Pleite gegen Dortmund aufregen. Eine Szene hätte das Spiel auf den Kopf stellen können.

Was wäre wohl gewesen, wenn Schiedsrichter Günter Perl die Szene in der 69. Minute anders bewertet hätte? Was, wenn er auf Foul an Fin Bartels entschieden hätte? Was, wenn er Sokratis dafür Gelb-Rot gezeigt hätte? Perl hätte all dies tun können, ja, sogar müssen. Denn wie Sokratis, der Ex-Bremer in der Dortmunder Abwehr, gegen Bartels den Arm ausfuhr, hatte nichts mit einer normalen Bewegung zu tun. Es war ein Foul, ein absichtliches noch dazu. „Meiner Meinung nach laufe ich allein aufs Tor zu, und er macht so“, schilderte Bartels die Szene und streckte zur Veranschaulichung den Arm aus.

Dass er über die zunichte gemachte Chance und die verpasste Entscheidung pro Werder reden musste, während um ihn herum die Dortmunder feierten, schmeckte dem Bremer überhaupt nicht. „Jetzt sind hier alle glücklich, und es spricht hinterher sowieso niemand mehr drüber. Aber ich laufe alleine aufs Tor zu, dann steht es 4:2“, schimpfte Bartels und gab damit seine Antwort auf die nächste Was-wäre-wenn-Frage. Was, wenn Sokratis nicht gefoult hätte? Hätte Werder dann gewonnen und wäre jetzt Siebter? Bartels meint ja.

Doch das alles bleibt im Bereich der Mutmaßung und Spekulation. Perl hatte kein Foul gesehen. Anders, als in zwei weiteren Szenen vor dem Bremer Tor. Dass der erste Elfmeter für Dortmund einer war, blieb unstrittig. Serge Gnabrys Foul an Marco Reus war glasklar – auch wenn der Hauptbeteiligte es ein bisschen anders sah. „Es eine ekelhafte Szene. Ich komme ein bisschen zu spät, berühre ihn leicht, und er macht halt das meiste aus dem Kontakt“, meinte Gnabry.

Reus war allerdings weit von einer Schauspieleinlage entfernt. Bei Christian Pulisic konnte man sich da nicht so sicher sein. Im Zweikampf mit Philipp Bargfrede fiel er allzu leicht, und Werder-Keeper Felix Wiedwald war sich Augenzeuge „nicht so sicher“, dass auch das ein Strafstoß war. Letztlich waren die Elfmeter, die Dortmund vom 2:3 zum 4:3 verhalfen. Besonders bitter sei das gewesen, meinte Wiedwald: „Wir führen zweimal und müssen das Spiel abgeben, weil zwei Elfmeter gegen uns gepfiffen werden.“

Quelle: WerderStube