Fin Bartels: Kleine Schritte, große Hoffnung

Bremen - Manuel Gräfe war sich sofort sicher: Er hatte ein Foul von Fin Bartels erkannt, entschied auf Freistoß nahe der Mittellinie, keine große Sache eigentlich. Und doch sorgte der Schiedsrichter, freilich ohne es wissen zu können, mit seinem Pfiff für den zynischen Auftakt einer ganz bitteren Geschichte.

Nach einem unglücklichen Zweikampf mit Ex-Bremer Sokratis hatte sich Bartels in Werders Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund die Achillessehne gerissen, ein Jahr ist das nun her. Und noch immer ist nicht klar, wann der 31-Jährige wieder fest zur Mannschaft stößt. Seine Teilnahme am Winter-Trainingslager in Südafrika wackelt jedenfalls.

Ein Jahr ohne Fußball, ohne die direkte Nähe zur Mannschaft. Zwar weiterhin dabei, irgendwie, aber irgendwie auch nicht – Fin Bartels erlebt seit dem 15. Spieltag der Vorsaison die schwierigste Phase seiner Karriere, zuvor war er noch nie länger verletzt. Sätze wie „Ich muss geduldig bleiben“, „Das müssen wir abwarten“ oder „Es ist ein sehr langwieriger Prozess“ begleiten den Angreifer seitdem. Sie dienen ihm als Antworten auf Fragen nach dem Comeback, vermutlich aber auch als kleine, persönliche Mutmacher: Jetzt bloß nicht die Hoffnung verlieren, weiter die Ruhe bewahren. Denn genau davon wird Bartels noch etwas brauchen.

Trainingslager in Südafrika? Last-minute-Entscheidung bei Bartels

Ob der Stürmer Anfang Januar mit ins Trainingslager nach Johannesburg reisen wird, „haben wir noch nicht entschieden“, erklärt Werders Sportchef Frank Baumann gegenüber der DeichStube. Zwar sei es durchaus noch möglich, müsse aber eben auch Sinn ergeben. „Wer mit nach Südafrika fährt, sollte dort zumindest Teile des Mannschaftstrainings mitmachen können“, sagt Baumann. Und genau da liegt bei Bartels das Problem. Vor der Winterpause werde der Profi jedenfalls nicht mehr fest auf den Platz zurückkehren.

Die operierte Achillessehne am linken Fuß bereitet Bartels zwar keine Probleme mehr, sein Körper muss nach der langen Pause aber erst wieder behutsam an die Anforderungen des Profifußballs herangeführt werden. „Es braucht einfach seine Zeit, um wieder voll belastbar zu sein“, weiß Baumann – und versichert: „Das hat gar nichts mit der eigentlichen Verletzung zu tun, sondern es geht um den gesamten Körper, der sich wieder an die Belastung gewöhnen muss.“ Es dürfte also auf eine Last-minute-Entscheidung hinauslaufen, ob Bartels am 2. Januar mit in den Flieger steigt oder nicht.

+ Fin Bartels riss sich in der Vorsaison gegen Borussia Dortmund die Achillessehne. Ein Jahr ist das nun her. © gumzmedia

Sollte es erneut kein Grünes Licht geben, wäre es der nächste Rückschlag auf dem Weg zur Rückkehr. Nur zur Erinnerung: Ursprünglich hatte Bartels schon in der Sommer-Vorbereitung auf die laufende Saison wieder voll angreifen wollen. Ein Plan, der nicht aufging.

Zwischendurch gab es zwar immer mal wieder positive Wasserstandsmeldungen – als Bartels beispielsweise im September dosiert mit der U23 trainierte –, was folgte waren aber stets Dämpfer. Mal reagierte der Bereich um die Sehne nicht wie erhofft, später dauerte die Anpassung an die erhöhte Belastung länger als geplant.

Baumann über Bartels: „Fin fehlt uns als Typ“

Bei Werder bleiben sie weiter geduldig, mehr können sie ja auch nicht tun. „Es kommt jetzt auf ein paar Tage nicht mehr an. Wir warten auf Fin“, sagt Baumann, der davon ausgeht, dass Bartels noch in dieser Saison wieder auf dem Platz stehen wird: „Er würde unsere Möglichkeiten dann fast wie ein Neuzugang erweitern.“ Sportlich sowieso, schließlich steht außer Frage, dass ein fitter Bartels Werder weiterhilft.

22 Tore und 18 Vorlagen in 104 Bundesligaspielen für die Bremer unterstreichen das. Baumann hat aber noch einen anderen Aspekt im Kopf: „Fin fehlt uns einfach auch als Typ, er ist ein sehr positiv eingestellter Mensch.“ Und diese Einschätzung bestätigte Bartels dann bei der Weihnachtsfeier am Dienstagabend, als er auf die Frage nach seinem Comeback antwortete: „Ich hoffe es dauert nur noch ein paar Wochen.”

Quelle: DeichStube