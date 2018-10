„Pizarro einer der besten Techniker, die je in der Bundesliga gespielt haben“

Bremen - Rudi Völler, Hasan Salihamidzic, Ottmar Hitzfeld und Michael Reschke – in der DeichStube gratulieren Freunde und Weggefährten der Werder-Legende Claudio Pizarro zum 40. Geburtstag - Teil 3.

Rudi Völler, Sportchef Bayer Leverkusen, Stürmer-Idol des SV Werder

„Leider hatte ich mit Claudio Pizarro immer nur als Gegner zu tun. Er hat mir sehr häufig wehgetan, hat gerade in Spielen gegen Bayer Leverkusen viele Tore geschossen. In seiner Glanzzeit war Claudio ein absoluter Weltklassespieler, für mich steht er in der Reihe der besten Stürmer in jener Epoche. Ihn zeichnet dieses berühmte Näschen aus, im Strafraum weiß er genau, wo er zu stehen hat, um zu Treffern zu kommen. Ich als ehemaliger Stürmer kann das beurteilen: Es ist eine Gabe, die einer haben muss, die niemand lernen oder trainieren kann. Pizarro ist nun in Bremen immer noch in einer Form, in der er jeder Mannschaft gefährlich werden kann.“

Hasan Salihamidzic, von 2001 bis 2007 mit Pizarro beim FC Bayern, jetzt dort Sportdirektor

„Claudio ist ein wunderbarer Fußballer und Mensch. Dass er mit 40 noch in der Bundesliga mithalten kann, sagt alles, über ihn und seine Fähigkeiten. Ich wünsche ihm ein großes Fest. Und ich hoffe, dass ich ihn nach seiner aktiven Karriere wieder öfter sehe. Seine Familie wohnt ja in München. Claudio weiß, dass er beim FC Bayern immer willkommen ist.“

Ottmar Hitzfeld, Pizarros Trainer bei den Bayern von 2001 bis 2004

„Claudio war ein fast perfekter Stürmer, der über eine Abschlussstärke verfügte, die herausragend war. Er war eiskalt und hatte die entsprechende Technik, daher ist es fast logisch, dass er so viele Tore schoss und in dieser Beziehung der erfolgreichste Profi aus dem Ausland in der Liga-Historie ist. Zudem ist Claudio ein menschlich untadeliger Typ, enorm wichtig für jede Mannschaft. Er ist in jeder Hinsicht ein positiver Mensch, der über die Gabe verfügt, seine Mitspieler anzustacheln und zu motivieren. Ich staune wie auch die gesamte Fußball-Welt über sein Comeback bei Werder Bremen. Dort ist er kein Mitläufer, sondern ein vollwertiges Mitglied der Truppe.“

Michael Reschke, Technischer Direktor bei Bayern München von 2014 bis 2017, aktuell Sport-Vorstand des VfB Stuttgart

„Ich habe Claudio in meiner Zeit bei Bayern München erlebt. Meiner Meinung nach ist er einer der besten Techniker, die seit 1963 je in der Bundesliga gespielt haben. Ihn zeichnet eine spezielle Spielintelligenz aus. Auf dem Platz war er kaum zu greifen für die Gegenspieler. Er hat, was ein Stürmer benötigt, um Erfolg zu haben: das Gespür für die jeweilige Situation, den berühmten Torriecher. Seine sportliche Klasse steht außer Frage. Zudem zeichnete ihn eine liebenswerte Art und eine sehr humorvolle Herangehensweise aus. Die Kombinationen aus allen Faktoren macht aus ihm einen Ausnahmeathleten.“



