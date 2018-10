Feliz Cumpleaños, Claudio Pizarro!

Bremen - Klaus Allofs, Giovane Elber, Ailton und Jupp Heynckes – in der DeichStube gratulieren Freunde und Weggefährten der Werder-Legende Claudio Pizarro zum 40. Geburtstag - Teil 1.

Die Gesichtsausdrücke der beiden Männer sind nicht überliefert, es ist aber anzunehmen, dass sie im Sommer 1999 Woche für Woche aufs Neue sehr überrascht ausgefallen sind. Denn das, was sie im Restaurant glaubten, bestellt zu haben, bekamen Claudio Pizarro und Ailton nie serviert.

„Wir konnten uns kaum auf Deutsch verständigen und haben immer das Falsche bestellt“, schmunzelt Ailton. Genau wie der Brasilianer haben auch andere Mitspieler, Wegbegleiter und Freunde Pizarros anlässlich dessen 40. Geburtstag am Mittwoch ihre Erlebnisse mit ihm sowie Meinungen und Lieblingsanekdoten über ihn verraten. Jupp Heynckes würdigt den Peruaner als einen, der „von allen gemocht“ wird. Giovane Elber berichtet von einem Effenberg-Rüffel, Frank Baumann von der geheimen Rückholaktion im Sommer und Klaus Allofs davon, dass ein auf Pünktlichkeit getrimmter Lufthansa-Angestellter anno 1999 seinen Teil zur für Werder Bremen so enorm wertvollen Pizarro-Verpflichtung beigetragen hatte.

Klaus Allofs, Werder-Sportchef von 1999 bis 2012

„1999 bin ich mit Jürgen Born nach Lima geflogen, um Claudio kennenzulernen und von einem Wechsel zu überzeugen. Aber er unterschrieb den Vertrag einfach nicht – weder am ersten noch am zweiten Tag. Ich wollte aber nicht ohne Unterschrift zurück, das war mir zu gefährlich. Eigentlich hätten wir auch einen anderen Stürmer holen können, so eine große Nummer war Claudio nicht.

Aber er hatte einfach was Besonderes. Also haben wir noch mit ihm am Flughafen verhandelt und unseren Rückflug so lange wie möglich rausgezögert. Bis ein hochrangiger Lufthansa-Mitarbeiter zu uns kam und sagte: ,Entweder Sie steigen jetzt ein oder fliegen nicht mit.’ Wir wären auch geblieben. Das hat Claudio offenbar beeindruckt, er hat unterschrieben. Unsere Geduld hat sich mehr als ausgezahlt.“

Giovane Elber, Bayern-Teamkollege von 2001 bis 2003

„Als junger Bursche kam Claudio Pizarro damals zu den Bayern. Er wollte sich beweisen, wollte zeigen, was er drauf hat. An Selbstbewusstsein hat es ihm nicht gemangelt. Doch er hat anfangs das Einzelspiel übertrieben. Da ist Stefan Effenberg eingeschritten. ,Effe’ kam zu mir: ,Du Giovane, sag dem Peruaner mal, nicht einer allein entscheidet hier Spiele. Wichtig ist die Mannschaft.’ Die Botschaft kam an. Claudio hat gut zugehört und sehr schnell gelernt. Er hat mannschaftsdienlich gespielt, so seine individuelle Klasse eingebracht und er wurde so zu einem wichtigen Bestandteil unserer Elf.“

Torsten Frings, Teamkollege bei Werder von 1999 bis 2001 sowie von 2008 bis 2011, zudem bei den Bayern in der Saison 2004/05:

„Ich freue mich total, dass Claudio mit 40 Jahren auf dem Platz immer noch mithält. Ich weiß auch, warum: Claudio hat schon immer viel Wert auf die Pflege seines Körpers gelegt und hat oft die Massagebänke blockiert. Deshalb war ich häufig verletzt, und er spielt immer noch. Aber im Ernst: Vor dem Tor ist Claudio ein Killer, mit seiner fröhlichen Art kann er Kollegen aber nicht nur in guten Momenten mitreißen, sondern auch durch schlechte Phasen helfen. Das ist etwas, das ihn enorm auszeichnet.“

Ailton, Werder-Kollege von 1999 bis 2001

„Ich erinnere mich noch sehr gut, wie es damals war, als Claudio zu Werder kam. Ich war damals der einzige Südamerikaner im Team, und es lief nicht gut für mich. Dann kam Claudio, und es hat sofort sehr gut mit ihm funktioniert. Wir hatten eine sehr gute Connection – nicht nur auf dem Platz.Wir waren damals oft gemeinsam essen, konnten uns aber beide kaum auf Deutsch verständigen. Deshalb haben wir in den Restaurants eigentlich immer das Falsche bestellt, es dann aber trotzdem gegessen. Das hat nicht immer geschmeckt, war aber ganz schön lustig.“

Jupp Heynckes, Pizarros Trainer beim FC Bayern in der Saison 2012/13 und gemeinsam Gewinner des Triples

„Wenn ein Profi mit 40 Jahren noch als Stürmer in der Bundesliga spielen kann, deutet das auf eine einzigartige und großartige Karriere hin. Claudio Pizarro hat überragende fußballerische Fähigkeiten und ist ein echter Mannschaftsspieler, obwohl er ein Torjäger ist. Außerdem habe ich ihn als ungemein angenehmen Menschen kennen und schätzen gelernt. Und er ist ein Schlitzohr, aber immer professionell. Es sagt alles über seinen großartigen Charakter aus, dass er nach Bremen und zum FC Bayern als Profi zurückkehrte. Er wurde und wird eben von allen gemocht.“

