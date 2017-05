Felix Wiedwald bleibt - „definitiv“

Felix Wiedwald will auch in der nächsten Saison Werders Nummer eins im Tor sein.

Bremen - Felix Wiedwald tut so, als hätte es die Spekulationen um einen möglichen Vereinswechsel nach der Saison nie gegeben. „Um mich muss sich niemand Gedanken“, sagte der Werder-Torwart.

Und er antwortete auf die Frage, ob das Spiel gegen 1899 Hoffenheim am Samstag möglicherweise sein letztes Heimspiel im Weserstadion sein könnte, ganz klar: „Definitiv nicht.“ Es wird also ein Wiedersehen in der kommenden Saison geben.

Wiedwald will Nummer eins bleiben - aber darf er das auch?

Zuletzt hatte Wiedwald selbst Zweifel daran gestraut. Zwar hat sich sein Vertrag per eingebauter Klausel (20 absolvierte Partien) automatisch um ein Jahr verlängert, das sei ihm aber nicht genug, hatte Wiedwald gesagt. Nicht zuletzt, weil er sich in der Rückrunde mit starken Leistungen als Nummer eins im Werder-Tor etabliert hat, erwartet er ein Zeichen seitens des Vereins.

Heißt: Längere Laufzeit, vermutlich auch mehr Geld. „Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen und in Ruhe darüber reden“, erklärt der 27-Jährige. Und Wechselabsichten? „Die Perspektive und mein Ziel ist es, auch nächste Saison hier wieder die Nummer eins zu sein“, meint Felix Wiedwald, der sich allerdings gut überlegen muss, was er macht.

Im Augenblick ist seine Verhandlungsposition gut – gerade bei anderen Clubs. In einem halben Jahr könnte aber schon wieder alles ganz anders sein. Dann nämlich, wenn Werder doch noch einen starken Konkurrenten holen sollte und die Jetzt-Nummer-eins wieder zum Reservisten werden sollte. Es könnte folglich passieren, dass Wiedwald am Ende ohne Vertrag und ohne Reputation dasteht.

Ein Restrisiko ist also dabei, wenn er sich so klar pro Werder positioniert. Werder macht es schließlich nicht. Für Sportchef Frank Baumann war zwar „immer klar, dass Felix bei uns bleibt“. Für die Zeit über 2018 hinaus sei aber „noch nichts vereinbart“. Und wer von Cheftrainer Alexander Nouri erwartet, dass er sich auf Wiedwald als Stammkeeper der Zukunft festlegt, erwartet definitiv zu viel. Ein Lob, das fast nur wie eine Feststellung klingt – mehr liefert der Coach nicht: „Felix hat in den letzten Wochen richtig gute Spiele abgeliefert.“

Quelle: WerderStube