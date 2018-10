Beijmo in der Warteschleife

Bremen - Drei Monate steht Felix Beijmo nun schon bei Werder unter Vertrag. In den Kader für ein Bundesligaspiel hat es der 20-jährige Rechtsverteidiger bisher nicht geschafft - und es sieht nicht danach aus, als ob sich daran bald etwas ändern wird. Im Gegenteil: Werder denkt darüber nach, Beijmo in der U23 (Regionalliga) Einsatzzeiten zu verschaffen.

„Das ist nicht auszuschließen“, sagte Sportchef Frank Baumann, der freilich um die schwierige Situation weiß, in der sich der Schwede befindet. Am starken Theodor Gebre Selassie kommt Beijmo hinten rechts nicht vorbei, generell scheint er vom Niveau, das in der Bundesliga erforderlich ist, noch ein ganzes Stück entfernt zu sein.

„Felix ist lernwillig und hat sich bei uns auch schon weiterentwickelt“, sagte Baumann. Dann rief der Manager allerdings in Erinnerung, dass Beijmo „aus einer kleinen Liga kam, in der die Anforderungen nicht so hoch sind“. Sprich: Die Anpassung an Tempo und Qualität der Bundesliga ist beim Mann, der im Sommer von Djurgardens IF aus Schweden zu Werder gewechselt war, noch nicht abgeschlossen.

U21 statt Werder-Testspiele: Baumann will mit Verband sprechen

Beijmos Problem: Die dringend benötigte Spielpraxis dafür bekommt er in Bremen bisher nicht. Selbst die vergangene Länderspielpause Anfang September verlief für den Rechtsfuß unglücklich. Anstatt für Werders Profis in den Testspielen gegen Emmen und Meppen zum Einsatz zu kommen, war er zur U21-Nationalmannschaft gereist, wo er in zwei Partien (fast) komplett draußen saß.

„Wir werden das Gespräch mit dem Verband suchen“, kündigte Baumann an. Denn solange Beijmo im Nationalteam noch keine feste Größe ist, „ist es wichtig, dass er erstmal im Verein den Abschluss findet“.

Das könnte schon bald über die U23 laufen. „Lange Zeit ohne Spielpraxis ist nie gut für einen Profi“, betonte Baumann: „Wir denken bei Felix darüber nach.“

Quelle: DeichStube