Beijmo: „Ich will Einfluss nehmen“

Bremen - Es ist der Sommer seines Lebens. Bisher. Nach dem Gewinn des schwedischen Pokals mit Djurgardens IF ist Felix Beijmo zu Werder Bremen gewechselt.

Ein Karrieresprung für den 20-Jährige, keine Frage. „Es ist mein erster großer Schritt auf die europäische Bühne“, bewertet der Rechtsverteidiger den Transfer im Interview mit „werder.de“ und sagt, wie es mit ihm mit seiner Entscheidung geht: „Fantastisch.“ Felix Beijmo bei Werder Bremen – für den einen oder anderen Beobachter des schwedischen Fußballs ist das ein mutiger Schritt. Der Spieler geht die neue Aufgabe aber mit voller Überzeugung an.

Als Werder Kontakt zu ihm aufgenommen hatte, „war ich von Beginn an überzeugt, dass dieser Schritt der richtige für mich ist“. Und jetzt ist er da, der Vertrag ist unterschrieben. Die Chance, sich in der Bundesliga durchzusetzen, liegt vor ihm. „Ich will zeigen, was ich kann, was ich für ein Spieler bin, und natürlich so viel wie möglich spielen. Das ist das, was ich von mir in erster Linie erwarte. Ich will Leistung bringen und dem Team weiterhelfen“, sagt der schnelle Blonde mit dem perfekten Zahnpasta.

Dass er mit seinen 20 Jahren erstmal noch der Lehrling ist, versteht sich von selbst. Theo Gebre Selassie ist auf Beijmos Position der Platzhirsch, in seinem Schatten soll der Schwede lernen und reifen. Was Beijmo aber nicht davon abhält, direkt von mehr zu träumen. Denn mit seinem Landsmann und Linksverteidiger Ludwig Augustinsson eine Flügelzange zu bilden, „wäre fantastisch. Dann könnten wir uns immer die Flanken hin und her schlagen“, lacht er.

Beijmo sagt es immer wieder: Er will „Einfluss nehmen“ auf das Bremer Spiel. Es ist eine Formulierung, die er im Videointerview gerne benutzt. Und die Selbstvertrauen dokumentieren soll. Es ist eben jenes Selbstvertrauen, das ein Spieler braucht, wenn er aus einer im europäischen Vergleich eher zweit- oder gar drittklassigen Liga in eine der Top-5-Spielklassen der Welt wechselt. Künftig ein Bundesliga-Profi zu sein, bringt Beijmo in der Heimat Anerkennung. Den SV Werder als Arbeitgeber nennen zu können, wohl auch.

Beijmo: „Werder ist in Schweden ein berühmter Club“

„Werder Bremen ist in Schweden ein berühmter Club. Jeder kennt ihn. Daher habe auch ich den Verein schon lange verfolgt“, meint Beijmo und erzählt damit das, was Neuverpflichtungen immer erzählen. In seinem Fall gibt es aber die interessante Verbindung, dass Jonathan Augustinsson, der kleine Bruder von Ludwig Augustinsson, sein Teamkollege bei Djurgardens IF war:

„Also habe ich beide viel über den Verein ausgefragt. Aber ich wusste auch schon vorher, dass hier viele große Spieler waren: Diego, Mesut Özil oder Miroslav Klose. Außerdem haben auch immer Schweden für den SVW gespielt – allen voran Markus Rosenberg, aber auch Denni Avdic“, sagt Beijmo, der nun der Nächste in der Reihe ist.

Quelle: DeichStube