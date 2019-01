Umfrage: Zweikampf zwischen Langkamp und Veljkovic – wer gehört in die Startelf?

Vor Rückrundenstart gegen Hannover 96

+ © imago/Christian Schroedter Wer darf für Werder gegen Hannover 96 von Beginn an ran? Milos Veljkovic (re.) und Sebastian Langkamp kämpfen um einen Platz in der Startelf. © imago/Christian Schroedter

Wenn Werder am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen Hannover 96 in die Rückrunde startet, hat Sebastian Langkamp gute Chancen, in der Startelf der Bremer zu stehen. Denn: Langkamp hat seinen Rückstand in der Innenverteidigung auf Milos Veljkovic nicht nur aufgeholt – er ist vorbeigezogen.