Metz kauft Diagne nicht

Bremen - Der FC Metz verzichtet erstmal darauf, Werder-Leihgabe Fallou Diagne fest unter Vertrag zu nehmen. Das teilt der Vereins-Präsident Bernard Serin mit.

Der Verein habe entschieden, bei der ursprünglich vereinbarten Leihe über anderthalb Jahre zu bleiben, sagte Serin der Zeitung „Le Republicain Lorrain“. Dem Internetportal „sociosfcmetz.fr“ zufolge könnte Metz den 27 Jahre alte Verteidiger für 850.000 Euro kaufen.

„Es geht nur noch darum, ob die Kaufoption gezogen wird oder nicht“, hatte Werder-Sportchef Frank Baumann kürzlich gesagt. Zunächst schien Metz das Angebot annehmen zu wollen. Jetzt hat es sich der Verein offenbar anders überlegt.

Seit der senegalesische Verteidiger im Winter nach Metz gegangen war, absolvierte er zwölf Spiele in der Ligue 1 und half beim Klassenerhalt des abstiegsbedrohten Clubs. Wäre Metz abgestiegen, wäre die Leihe automatisch geendet. So bleibt Diagne auch in der kommenden Saison im französischen Nordosten.

Quelle: WerderStube