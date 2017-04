Fall Klasnic: Nachschlag für die Ärzte

Bremen - Zehn Tage ist es her, dass das Landgericht Bremen Ivan Klasnic im Prozess gegen die früheren Werder-Ärzte Dr. Götz Dimanski und Dr. Manju Guha Schmerzensgeld in Höhe von 100.000 Euro sowie den grundsätzlichen Anspruch auf Schadenersatz zugesprochen hat. Jetzt zitiert „spiegel.de“ erstmals aus der schriftlichen Urteilsbegründung.

Es sind noch deutlichere Vorwürfe, als sie der Vorsitzende Richter Clemens Bolay bereits bei der Urteilsverkündung formuliert hatte. Dr. Dimanski wird wegen der Untätigkeit hinsichtlich der bekannten Nierenproblematik Klasnic ein „gedankenloses und offensichtlich fehlerhaftes Verhalten“ vorgeworfen. Er habe die Befunde „nicht falsch, sondern gar nicht interpretiert“.

Dr. Guha könnte weiterer Ärger drohen

Über Dr. Guha heißt es, sie habe bei Klasnic „erkennbar pathologische Werte nicht einfach ignorieren und eine Sporttauglichkeit gewissermaßen ins Blaue hinein attestieren“ dürfen. Die Internistin habe gegen „bewährte ärztliche Behandlungsregeln“ verstoßen.

Außerdem vermutet die Kammer, dass es sich bei dem von Guha erst nach neun Jahren Verhandlungsdauer in den Prozess eingebrachten Gespräch mit einem Bremer Nierenexperten, das sie 2003 geführt haben will, um eine „reine Schutzbehauptung“ handele. Diese sei „gegebenenfalls strafrechtlich relevant“. Dr. Guha könnte also noch weiterer Ärger drohen.

Quelle: WerderStube