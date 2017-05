Boubacar Sanogo wechselt nach Indonesien

Bremen - Für alle, die es nicht wussten: Boubacar Sanogo spielt noch. Der Ex-Werder-Stürmer war zuletzt auf der Arabischen Halbinsel aktiv - und wechselt nun nach Indonesien.

Madura United heißt der neue Club des 34-jährigen Ivorers, der von 2007 bis 2009 bei Werder Bremen unter Vertrag gestanden hatte (31 Bundesliga-Spiele, 11 Tore). Indonesien in Südostasien ist also das neueste Ziel des Weltenbummlers.

Seit Sommer war Sanogo ohne Verein, davor hatte er für Al-Orooba in der zweiten Liga der Vereinten Arabischen Emirate gespielt. So steht es zumindest auf „transfermarkt.de“, selbst das Fachportal „kicker.de“ hat 2015 aufgehört, die neuen Stationen zu listen.

Sanogo hatte vor seinem Engagement in Bremen in der Bundesliga schon für den 1. FC Kaiserslautern und den Hamburger SV gespielt, ging von Werder dann zunächst auf Leihbasis zur TSG 1899 Hoffenheim. Über St. Etienne und Cottbus wechselte der Stürmer in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Indien. Lange blieb er nirgends.

Selamat datang di Madura United FC. Sanogo boubacar Resmi Bagian Skuat Madura United FC.. pic.twitter.com/SBY3WqOMus — Madura United FC (@MaduraUnitedFC) 1. Mai 2017

Quelle: WerderStube