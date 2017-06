Wechsel von Ekici zu Fenerbahce fix

Istanbul - Mehmet Ekici ist endlich am Ziel. Nach langen Querelen mit seinem bisherigen Club Trabzonspor wechselt der Ex-Werder-Profi jetzt zu Fenerbahce Istanbul.

Am Montag hat Fenerbahce den Wechsel bekanntgegeben, auch Ekici bestätigte den Wechsel auf seine eigene Art: Auf seiner Facebook-Seite installierte er das Logo des neuen Arbeitgebers als Titelbild. Es ist das Ende einer unschönen Trennung.

Eigentlich hatte sich Ekici schon im Winter mit dem Istanbuler Club über einen Wechsel geeinigt. Trabzonspor wollte ihn allerdings lieber für mehr Geld zu Meister Besiktas Istanbul verkaufen. Ekici weigerte sich - und wurde für den Rest der Saison suspendiert.

Ekici war halbes Jahr bei Trabzonspor suspendiert

„Ich werde auf keinen Fall für Besiktas spielen. Wenn es sein muss, warte ich bis zum Saisonende“, hatte der 27-Jährige damals gesagt. Jetzt ist die Saison vorbei, Ekicis Vertrag läuft aus, und der Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei.

Von 2011 bis 2014 hatte Ekici bei Werder Bremen gespielt, aber nie den Durchbruch geschafft. Der Türke, der für fünf Millionen Euro vom FC Bayern München nach Bremen gewechselt war, kam auf gerade einmal 41 Bundesliga-Spiele und vier Tore für den SVW.

In Trabzon lief es zunächst besser: 18 Tore in 83 Pflichtspielen stehen dort nach drei Jahren zu Buche. Oder eher zweieinhalb: In der letzten Saisonhälfte durfte Ekici ja nicht mehr ran. Kleiner Trost: Mit Fenerbahce kann er in der kommenden Saison in der Europa League starten.

