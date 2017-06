Marko Marin bei Olympiakos Piräus „sehr glücklich“

Ex-Bremer plant keine Bundesliga-Rückkehr

+ © nordphoto Marko Marin verschwendet derzeit keine Gedanken an einen Wechsel in die Bundesliga. © nordphoto

Hannover - Ex-Werder-Dribbler Marko Marin ist bei Olympiakos Piräus in Griechenland sehr glücklich, einen Gedanken an eine Rückkehr in die Bundesliga verschwendet er nicht.