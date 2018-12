Ex-Werder-Profi Eilers kündigt in Athen

Wieder kein Glück für den Stürmer

Ex-Werder-Profi Justin Eilers (Archivbild) hat seinen Vertrag beim griechischen Erstligisten Apollon Smyrnis aufgelöst.

Athen - Justin Eilers ist zurück in Deutschland, das Kapitel Griechenland ist für den ehemaligen Werder-Profi nach nur einem halben Jahr beendet. Nach seinem großen Verletzungspech in Bremen hatte der Stürmer nun auch wenig Glück bei der Club-Auswahl. Beim griechischen Erstligisten Apollon Smyrnis, der in Athen beheimatet ist, ging es drunter und drüber.