Born: Pizarro soll verlängern und Ehrenspielführer werden

Bremen - Wenn es um Claudio Pizarro geht, dann wird Jürgen L. Born noch etwas emotionaler, als er es beim Thema Werder Bremen grundsätzlich ist. Und so verwundert es nicht, dass sich der ehemalige Werder-Boss gerade etwas sorgt.

Es droht das Ende der Ära Pizarro in Bremen, denn der Vertrag des 38-Jährigen läuft aus. Sportchef Frank Baumann hat noch nicht klar gesagt, ob er den Stürmer wirklich behalten will. Da liefert Born gerne ein paar Argumente – und hat da auch noch einen sehr interessanten Vorschlag.

„Ich würde mir sehr wünschen, dass Claudio noch ein Jahr bei uns spielt“, sagt Born. Bedenken, dass der Peruaner nach seinen ständigen Verletzungsproblemen in der laufenden Saison nicht mehr fit genug sein könnte, hat der 76-Jährige nicht: „Claudio hat gesagt, dass er noch ein Jahr spielen will. Er ist menschlich und sportlich so erfahren, dass er sehr gut einschätzen kann, ob das richtig oder falsch für alle Beteiligten ist.“

„Einer der bedeutendsten Spieler der Vereinsgeschichte“

Trotzdem zögert Werder. Baumann hat die Gespräche mit Pizarro-Berater Carlos Delgado auf das Saisonende vertagt. Dann werde geschaut, was für beide Seiten sinnvoll sei, so der Ex-Profi. Seine Sichtweise hat Pizarro öffentlich bereits klargemacht: „Werder hat für mich oberste Priorität, ich würde sehr gerne in Bremen bleiben.“ Das gilt auch für seine Familie, schließlich gehen Pizarros Kinder in Bremen zur Schule. Da wäre ein Wechsel gerade ziemlich unglücklich.

Unglücklich wäre ein Pizarro-Wechsel auch für Werder, glaubt Born. Einen Pizarro könne man nicht einfach so gehen lassen. „Claudio gehört zu den bedeutendsten Spielern in der langen Geschichte des Traditionsvereins Werder Bremen“, betont der 76-Jährige: „Er hat unserem Verein bei gleich drei Gelegenheiten ganz besondere Dienste erwiesen.“ Der ehemalige Banker erinnert an das Jahr 1999. Da bildete Pizarro mit Ailton ein kongeniales Duo. „Wir haben ihn für 1,6 Millionen Mark geholt und ihn 2001 für 16 Millionen Mark verkauft“, merkt Born an: „Mit diesem Geld wurde die Mannschaft aufgebaut, die 2004 das Double geholt hat.“

+ Claudio Pizarro als Ehrenspielführer? Jürgen L. Born hält das für eine gute Idee. © nordphoto

Der ehemalige Clubchef springt sogleich in die Saison 2008/2009, als Werder Pizarro vom FC Chelsea ausleihen konnte. „Mit ihm haben wir den DFB-Pokal geholt und den Uefa-Cup nur knapp verpasst.“ Der Stürmer verließ Bremen zwar erneut, kam aber 2015 wieder. „Ohne seine Tore wären wir abgestiegen. Das sollte niemand vergessen“, mahnt Born.

Der Blick auf Pizarro müsse ein besonderer sein. Der erfahrene Torjäger sei auch menschlich sehr wichtig für den Verein – und zudem finanziell nicht unattraktiv. „Soviel ich weiß, werden immer noch die meisten Werder-Trikots mit seinem Namen verkauft“, berichtet Born. Für umsonst spielt Pizarro allerdings auch nicht. Von 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt ist die Rede. Für ein letztes Jahr müsste der Peruaner sicherlich auf viel Geld verzichten. Doch da macht sich Born keine Sorgen: „Bei den Konditionen werden sie sich schon einigen.“

Ein Abschiedsspiel bekommt Pizarro auf jeden Fall

Außerdem könnte Werder seinen Rekordtorschützen (104 Treffer) mit einem besonderen Titel locken. „Ich würde Claudio zum Ehrenspielführer machen“, schlägt Born vor und schwärmt: „Claudio hat so viel für den Verein geleistet – und das auch noch als ausländischer Spieler. Das ist schon etwas ganz Besonderes.“

Ein Abschiedsspiel wird Pizarro auf jeden Fall bekommen, das ist vertraglich bei seiner Verpflichtung im Sommer 2015 vereinbart worden. „Es wäre doch perfekt“, findet Born, „wenn Claudio noch ein Jahr für uns spielt, und dann machen wir ein großes Fest für ihn.“

Quelle: WerderStube