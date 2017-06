Bytyqi geht nach Würzburg

+ © imago/Hartenfelser Enis Bytyqi SV Werder Bremen II Michael Maria SG Sonnenhof Grossaspach Deutschland Fussball © imago/Hartenfelser

Bremen. Enis Bytyqi und Werder Bremen gehen künftig getrennte Wege. Dass der 20-Jährige, der zum Kader der U23-Mannschaft zählte, seinen Ende des Monats auslaufenden Vertrag nicht verlängern würde, stand schon seit einiger Zeit fest. Nun ist auch klar, wohin es ihn zieht: Bytyqi schließt sich dem Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers an, wird also in der neuen Saison in der Dritten Liga auf die Bremer U23 treffen.