Moisander: „Bin sauer auf mich“

Frankfurt - 2:0 geführt, am Ende aber nur 2:2 gespielt. Wie gut kann Werder Bremen mit einem Punkt in Frankfurt leben? Die Stimmen zum Spiel.

Niklas Moisander (Bremer Abwehrchef): „Die Szene vor dem Elfmeter hätte ich besser lösen müssen. Ich bin schon etwas sauer auf mich.“

Alexander Nouri (Werder-Trainer): „Wir haben uns mit einer unheimlichen Energieleistung einen Punkt verdient. Mit dem Verletzungspech sollte jetzt langsam mal Schluss sein.“

Niko Kovac (Eintracht-Trainer): „Das 2:2 ist für uns ein gefühlter Sieg. Wie wir nach dem 0:2 zurückgekommen sind, zeigt den Charakter der Mannschaft.“

Fin Bartels (Schütze des Bremer 2:0): „Wir müssen nicht über Europa reden, wir wissen, wo wir hergekommen sind. Wir halten den Ball ganz flach. Jetzt holen wir noch unsere vier, fünf Punkte und dann schauen wir mal.“

Zlatko Junuzovic (Schütze des Bremer 1:0): „Wir sind schwer reingekommen ins Spiel. Dann haben wir bewiesen, wie effektiv wir momentan sind. Wir haben in der zweiten Halbzeit gleich den Anschlusstreffer bekommen, das hat Frankfurt Rückenwind gegeben. Das, was wir uns in der Halbzeit vorgenommen haben, haben wir nicht umgesetzt. Verschleiß war heute auch da, wir konnten nicht mehr die Wege gehen. Unterm Strich hat Frankfurt ein super Spiel gemacht, das war ein gerechtes Unentschieden.“

Maximilian Eggestein (Werder-Spieler): „Im Endeffekt geht das Remis in Ordnung. Wir hätten zwar durchaus noch das 3:2 machen können, aber auch Frankfurt hatte Chancen. Es war ein kleiner Schritt weiter Richtung Klassenerhalt. Jetzt wollen wir natürlich das Derby gegen den HSV gewinnen.“

Quelle: WerderStube