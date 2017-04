Dritte Pleite in Serie: U23 verliert gegen Holstein Kiel

Werder-U23-Coach Florian Kohfeldt (r.) und Co-Trainer Thomas Horsch müssen Lösungen in der Krise finden.

Bremen - Werder Bremens U23 steckt bis zum Hals im Abstiegskampf: Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt hat das dritte Spiel in Folge verloren.

Gegen Holstein Kiel hieß es am Ende 0:2 (0:1). Während Werder weiter auf Rang 17 steht und nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat, klettern die Kieler auf den dritten Aufstiegsrang. Werders Albtraum am Samstag war Doppelpacker Kingsley Schindler (42./73.).



Vor dem 0:1 waren die Bremer gut im Spiel, hatten sich mehr Spielanteile erarbeitet und hätten nach gut einer halben Stunde in Führung gehen müssen. Nach einer Flanke von Luca Zander scheiterte Ousman Manneh mit seiner Direktabnahme am Alu (33.).

Im zweiten Durchgang sollten beide Mannschaften am Pfosten verzweifeln. Erst hatten die Bremer bei einer Doppel-Chance von Luca Dürholtz und Ilir Azemi Glück, als der Ball an die Latte und dann an Pfosten sprang (56.). Nur Minuten später traf der Drehschuss des Bremer Kapitäns Rafael Kazior (60.) das Gebälk.

"Müssen in allen Bereichen besser werden"

Alles klar machte Kiels Kingsley Schindler in der 73. Minute, als er Torwart Michael Zetterer umkurvte und den Ball ins Netz schob. So konnten die Holsteiner es verschmerzen, dass der Schuss von Arne Sicker wieder nur am Pfosten landete (84.).

"Wir werden als Team aus dieser schlechten Phase herauskommen", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Und Kapitän Kazior forderte: "Wir müssen in allen Bereichen besser werden." Die Chance dafür bietet das Auswärtsspiel am Dienstagabend gegen Rot-Weiß Erfurt (19 Uhr).

Werder II: Zetterer - Jacobsen, Volkmer, Verlaat, Zander (77. Pfitzner) - Rother (65. Jensen) - Kazior, Schmidt (81. Bytyqi), Käuper, Eilers - Manneh



Quelle: WerderStube